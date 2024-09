Realme GT 6 e 6T, arriva l'update che rivoluziona gli smartphone

Finalmente, dopo qualche mese di attesa, Realme ha lanciato i nuovi dispositivi della serie GT 6, segnando un’importante evoluzione nel panorama della tecnologia mobile. Con l’introduzione di avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, questo aggiornamento, ora disponibile via OTA, stabilisce il realme GT 6 come il primo “AI Flagship Killer” del marchio e pone le basi per una nuova era nella tecnologia smartphone. Ma cosa significa tutto ciò? Scopriamolo insieme.

Realme GT 6 e 6T si aggiornano e diventano “AI Flagship Killer”: tutte le novità

Lanciata a giugno 2024, la serie GT 6 ha rapidamente guadagnato notorietà, con il modello GT 6T nello specifico, che è diventato il primo smartphone di nuova uscita su Amazon Italia nella fascia di prezzo tra 399 e 1000 euro. Lo trovate in vendita a soli 407,99€, IVA inclusa. L’eccezionale successo commerciale è testimoniato dall’incremento delle vendite della versione 16+512 GB, che ha visto un aumento del 628% a un mese dal lancio e del 446% a due mesi. Questo risultato ha contribuito a posizionare realme nella TOP 4 dei marchi di smartphone in Europa, secondo i dati di Counterpoint per il primo e secondo trimestre del 2024, consolidando, al contempo, la sua leadership nel bel paese.

Per celebrare il suo sesto anniversario, la compagnia cinese ha presentato anche la tecnologia di ricarica più veloce al mondo, con una potenza di 320W che permette di caricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi. Tuttavia, il focus ora si sposta sull’innovazione AI, con tre nuove funzioni che promettono di trasformare l’esperienza utente.

La funzione AI Ultra Clarity utilizza modelli avanzati di intelligenza artificiale per migliorare la risoluzione e la nitidezza delle immagini sfocate, particolarmente utile per le foto scattate con obiettivi ultra-tele. AI Eraser 2.0 permette di rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle immagini, con un processo automatico che riempie lo sfondo in modo impeccabile. Infine, AI Smart Summary funziona come un assistente personale per le registrazioni audio, sintetizzando e riassumendo contenuti di riunioni in diverse lingue, tra cui cinese, inglese, italiano, spagnolo e hindi.

Queste nuove capacità si integrano con le già avanzate funzioni della serie GT 6, come AI Night Vision, che migliora la qualità dei video in condizioni di scarsa illuminazione, e AI Smart Loop, che ottimizza le operazioni quotidiane suggerendo azioni e semplificando la condivisione di contenuti. Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che Realme GT 6T (12+256 GB) costa soltanto 407,99€, in offerta su Amazon.