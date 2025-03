Realme GT6: lo smartphone del momento a quasi 180€ in meno

Uno degli smartphone più ricercati sul mercato oggi è acquistabile ad un prezzo bomba! Si tratta dello Smartphone Realme GT6, al momento disponibile su Amazon a soli 424 euro con un super sconto del 29%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 175 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Smartphone Realme GT6: tutte le specifiche tecniche

Lo Smartphone Realme GT6 è un vero gioiellino tech che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

La sua punta di diamante è l’innovativo Processore Snapdragon 8s Gen 3 che risulta essere il migliore nel suo segmento di mercato, e che offre prestazioni eccellenti per gestire con facilità qualsiasi operazione, anche scenari di gioco ad alto carico.

Allo stesso tempo, vanta un display super luminoso che è stato realizzato secondo i massimi standard per offrire un’esperienza di visualizzazione totale, regalando immagini impeccabili dai dettagli minuziosi e i colori sempre brillanti anche sotto la luce diretta del sole.

Non è da meno la sua fotocamera Sony LYT-808 OIS dotata di un sensore da 1/1,4” così da essere utilizzata per realizzare scatti e video di livello professionale. Inoltre, con la modalità HyperTone Imaging Engine, otterrai colori realistici e una ricostruzione avanzata dei chiaroscuri, per risultati sempre ottimali in ambienti sia illuminati che bui.

Oggi lo smartphone Realme GT6 è disponibile su Amazon a soli 424 euro con un super sconto del 29%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 175 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.