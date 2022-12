Approcciare la recensione di una friggitrice ad aria non è cosa semplice, per diversi motivi. Anzitutto perché, in termini generali, le modalità di funzionamento e le caratteristiche sono le stesse per la maggior parte dei modelli in circolazione. Poi, per il fatto che ognuno di noi, in cucina, ha le proprie abitudini e le proprie tradizioni da rispettare: quel che può risultare utile o comodo per chi si cimenta nel test di un prodotto, non sempre si rivela in linea con le esigenze degli altri. Ed è un bene, anche questo ha reso, il nostro, il paese in cui la preparazione dei piatti è un’arte da celebrare ancor prima che una necessità quotidiana. Ecco dunque spiegati i motivi per i quali, nella prova di Aigostar Cube Smart (Smart Air Fryer 300010XQF), abbiamo scelto di concentrare l’attenzione principalmente su quelle che sono le sue peculiarità più importanti, i tratti distintivi che la fanno emergere all’interno di un segmento di mercato in cui di certo la varietà dell’offerta non manca. Vediamo come è andata, passando in rassegna le sue qualità e la sua natura intelligente, come suggerisce il nome stesso, in grado di conferirle un sfaccettatura hi-tech non essenziale ai fini delle operazioni di cottura, ma che di certo non guasta.

Panoramica generale del prodotto

Il prodotto si presenta con il look tipico di questa categoria: superficie nera lucida (che inevitabilmente mostrerà le impronte) con dettagli e parte superiore in metallo opaco. Le dimensioni sono generose, dopotutto si tratta di un modello da 7 litri di capacità, non potrebbe essere altrimenti. Sul retro trova posto il cavo di alimentazione da un metro di lunghezza.

La maniglia frontale permette di estrarre il cestello e il cestello di cottura, che il manuale chiama pentola (così faremo anche noi per distinguerli). Sarà possibile ogni volta scegliere se usarli entrambi, posizionando dunque il cibo in quello più piccolo, oppure avvantaggiarsi del maggiore spazio a disposizione in quella più grande. Entrambi sono caratterizzati da un rivestimento antiaderente.

Per separarli è sufficiente tenere premuto il pulsante di sgancio, protetto da una piccola copertura trasparente in plastica, che all’occorrenza scorre avanti e indietro, integrata per evitare di attivarlo in modo accidentale.

Agendo sulla vite interna che si può osservare qui sopra (un po’ troppo sporgente, in verità) è possibile togliere la maniglia dal cestello e posizionarla sulla pentola, utilizzando così solo quest’ultima.

Sulla parte frontale trova posto il display con tasti a sfioramento. L’interazione è touch, si attivano semplicemente appoggiandovi il dito. Come visibile nell’immagine qui sotto, si nota anche il simbolo del Wi-Fi: tra poco capiremo meglio perché e con quale utilità.

La dotazione di Aigostar Cube Smart

All’interno della confezione trovano posto, oltre ovviamente alla friggitrice ad aria, anche il manuale di istruzioni con una sezione dedicata all’italiano, un volume che illustra come sfruttarne le caratteristiche smart e un libro di ricette. Ecco quelle presenti, ognuna con informazioni dettagliate (anche in italiano) su ingredienti necessari, modalità di preparazione, tempi di cottura e temperatura.

Potenza e qualità di Aigostar Cube Smart

Dalla scheda tecnica della friggitrice ad aria apprendiamo che è in grado di assorbire fino a 1.900 W. Ovviamente, si tratta di un valore da considerare massimale: durante il normale funzionamento, i consumi saranno inferiori, grazie anche a una continua e uniforme distribuzione del calore all’interno.

La qualità del lavoro svolto risulta pienamente in linea con le aspettative. La circolazione dell’aria a 360 gradi garantisce una cottura uniforme, a patto di ricordarsi di mescolare di tanto in tanto i cibi: a questo proposito, torna utile una delle funzionalità smart che descriveremo a breve.

Per quanto riguarda i programmi preimpostati, consigliamo di tenere in considerazione come non sempre risultino i migliori per le rispettive tipologie di pietanze. Fortunatamente, anche in questo caso l’applicazione ci tende una mano, permettendo di crearne di nuovi, battezzarli come meglio crediamo e salvarli, così da poterli poi avviare rapidamente in futuro. Si tratta comunque di un’operazione molto semplice e che può essere svolta anche a mano, agendo direttamente sui comandi del pannello frontale, stabilendo temperatura e tempo personalizzati oppure modificandoli in corsa.

Comoda la modalità di mantenimento del calore, pensata per quando si termina di cucinare, ma non tutti sono ancora arrivati a tavola.

Funzionalità del software

Ebbene sì, ci troviamo a scrivere di un software nella recensione di una friggitrice ad aria. Come si intuisce già dal nome, Aigostar Cube Smart integra funzionalità intelligenti come la connettività Wi-Fi (e Bluetooth per l’importazione iniziale) che le permette di essere controllata dallo smartphone. L’app in questione consente inoltre di sfogliare un menu e di riceve un promemoria quando è il momento giusto per estrarre il cestino o la pentola e mescolare il cibo, durante la cottura.

È possibile scaricarla in modo del tutto gratuito nelle sue versioni per Android (da Google Play) e iOS (da App Store). Il processo di configurazione e l’utilizzo sono illustrati nel filmato allegato più avanti, nell’ultima parte della recensione. Tutto molto semplice e intuitivo, come dovrebbe essere.

Una precisazione sul setup iniziale: la connettività Wi-Fi supporta esclusivamente la frequenza 5 GHz (e non quella 2.4 GHz). Questo potrebbe risultare un problema per chi, in casa, ha un router di qualche anno fa.

Nell’immagine qui sopra a destra è visibile il pulsante Shake. A differenza di quanto si potrebbe essere portati a pensare, toccandolo non si attiva un sistema per il mescolamento dei cibi all’interno della friggitrice ad aria (Aigostar Cuber Smart non ne è provvista), ma si imposta un promemoria che ricorderà poi di farlo, semplicemente estraendo il cestello mettendo così in pausa la cottura, per poi riprenderla inserendolo nuovamente.

Ovviamente, ogni operazione può essere avviata e gestita anche senza ricorrere al telefono. Sulla parte frontale trova posto infatti un display LED con pulsanti touch per tutto ciò che può servire, dalla regolazione della temperatura al tempo di accensione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Non è richiesta alcuna particolare manutenzione straordinaria per Aigostar Cuber Smart, oltre alla necessaria pulizia di cestello e pentola in seguito all’utilizzo. È possibile metterle in lavastoviglie oppure farlo a mano, meglio se con un sapone non aggressivo e con una spugna che non graffia la superficie.

Per quanto riguarda la parte esterna, è possibile lucidarla con un panno umido, come suggerisce il manuale. Ovviamente, ad apparecchio spento.

Quanto costa Aigostar Cube Smart?

Nel momento in cui viene scritta e pubblicata questa recensione, Aigostar Cube Smart si trova in vendita su Amazon al prezzo di 129,99 euro. Tenendo d’occhio le offerte, di tanto in tanto la può acquistare in sconto. Considerando la qualità del prodotto e le tante funzioni integrate, la spesa è più che giustificata.

Tabella con le specifiche tecniche

Di seguito, una tabella con le più importanti specifiche tecniche della friggitrice ad aria.

Nome Aigostar Cube Smart Modello Smart Air Fryer 300010XQF Capacità 7 l Dimensioni cestello circa 23x23x11 cm Dimensioni pentola circa 25x25x11 cm Temperatura 80-200° C Tempo 1-60 m Circolazione aria 360° Rivestimento Antiaderente Dimensioni 41,6×31,6×34,6 cm Peso 5,9 Kg Potenza 1,900 W Lunghezza cavi 1 m Connettività Wi-Fi, Bluetooth Display LED, pulsanti touch Certificazioni CE, RoHS Altro Cestello rimovibile

Vantaggi e svantaggi di Aigostar Cube Smart

Pro Contro Pro La capacità da 7 litri la rende ideale per una famiglia

Molto facile da utilizzare e da pulire

Comoda l'applicazione per controllarla tramite Wi-Fi Contro Non sempre i programmi preimpostati sono i più adatti alla cottura dei cibi

La vite all'interno del cestello è parecchio sporgente

Connettività Wi-Fi compatibile solo con reti 5 GHz

Diamo uno sguardo da vicino ad Aigostar Cube Smart e alla sua applicazione con questo video, utile per capire come avviene il processo di configurazione iniziale e il controllo attraverso connettività Wi-Fi.

Considerazioni conclusive

Al termine del nostro test, possiamo affermare senza timore di smentita che Aigostar Cube Smart è la friggitrice ad aria ideale per chi cerca un modello XXL (7 litri sono più che sufficienti per un’intera famiglia), senza però voler spendere troppo e non rinunciando a un tocco hi-tech che non guasta.

Si è rivelata particolarmente comoda la possibilità di impostare la cottura nel cestello oppure nella pentola, agendo in modo semplice e rapido sull’apposita maniglia. Da apprezzare inoltre le funzioni preimpostate per patate, gamberi, pollo, manzo, carne, pesce, torte e mantenimento del calore, anche se con l’utilizzo ognuno troverà il proprio mix ottimale fra tempo e temperatura per preparare le pietanze.

A testimonianza della qualità del prodotto ci sono anche le oltre 1.000 valutazioni positive su Amazon, lasciate da chi l’ha già acquistata e messa alla prova. Il voto medio è pari a 4,5/5 stelle, una garanzia.

Domande e risposte su Aigostar Cube Smart È davvero una friggitrice ad aria intelligente? La presenza del Wi-Fi e la possibilità di controllarla tramite applicazione su smartphone costituiscono senza dubbio un valore aggiunto, comodo e persino piacevole da utilizzare. Tuttavia, ogni operazione può essere gestita senza difficoltà anche grazie ai pulsanti touch presenti sul pannello frontale. Com'è la qualità della cottura? Aigostar Cube Smart cuoce bene e in modo uniforme, grazie al sistema impiegato per la movimentazione dell’aria al suo interno. L’assenza di un sistema automatico costringe però a mescolare a mano i cibi, di tanto in tanto, mettendo in pausa ed estraendo il cestello o la pentola. Con una capacità di 7 litri, è sufficiente per una famiglia? Sì, è più che sufficiente. Il modello è pensato proprio per coloro che hanno necessità di cucinare per più persone, mentre per chi è da solo il consiglio è quello di optare per friggitrici ad aria più piccole. Quali sono le dimensioni di cestello e pentola? Il cestello forato è circa 23x23x11 centimetri, mentre la pentola che lo contiene è leggermente più grande ovvero 25x25x11 centimetri. I programmi preimpostati funzionano bene? Ce ne sono sette: patate, gamberi, pollo, manzo, carne, pesce, torta e mantenimento del calore. Funzionano, ma dopo i primi utilizzi si sceglierà quasi inevitabilmente di crearne di personalizzati, in base alle proprie esigenze e abitudini, in modo molto semplice grazie all’applicazione.

