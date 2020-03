Di Filippo Vendrame, 2 Marzo 2020

Acer Aspire 3 è un prodotto che l’azienda ha voluto dedicare a studenti e famiglie che cercano un prodotto di buona fattura, dalle prestazioni molto buone senza, però, arrivare a spendere cifre molto importanti. La presentazione è avvenuta in occasione del next@acer 2017 a New York. Questo notebook che si basa sull’innovativo sistema operativo Windows 10, è, infatti, ideale sia per lo studio che per le piccole attività di ogni giorno. Questo significa che Acer Aspire 3 è ideale per navigare su internet, leggere e gestire la propria corrispondenza elettronica, redarre nuovi documenti di Office, guardare video su YouTube e su altre piattaforme di Internet TV e molto altro ancora.

Valido anche come secondo PC visto il suo ottimo rapporto qualità/costo, Acer Aspire 3 è un valido compagno di viaggio per molti studenti da portare sempre con se all’università o anche in vacanza.

Prestazioni al Top Acer Swift 3 SF314-56-7872 Notebook con Processore Intel Core i7-8565U, Ram 8 GB DDR4, 512GB PCIe NVMe SSD, Display 14" IPS Full HD LED, Scheda Grafica Intel UHD 620, Windows 10 Home 799,00 € su Amazon

Acer Aspire 3: la recensione

Acer Aspire 3: design (↑)

Trattasi sostanzialmente del fratello maggiore dell’Aspire 1 e dunque ne ricalca fedelmente le forme. Realizzato in materiali plastici di ottima qualità, Acer Aspire 3 risulta essere solido al tatto ma allo stesso tempo molto elegante e moderno. Questo look molto fresco è merito soprattutto degli ingombri molto contenuti, sopratutto per quanto riguarda lo spessore, che donano una notevole leggerezza allo sguardo. Grazie al design ed agli ingombri non eccessivi, l’Aspire 3 risulta essere anche molto pratico da portare in giro, soprattutto nella declinazione con schermo più piccolo da 14 pollici.

Gli studenti, dunque, potranno trovare in questo modello un ottimo compromesso tra portabilità e potenza.

Acer Aspire 3: scheda tecnica (↑)

Anche se si tratta di un prodotto pensato per accontentare un po’ tutti, questo non significa che Acer non abbia voluto inserire contenuti di un certo spessore. Progettato con la stessa ispirazione creativa dell’Aspire 1, all’Aspire 3 sono stati aggiunti extra per potenziare le prestazioni così da garantire migliori performance multimediali. L’Aspire 3 è disponibile con schermi da 14 pollici HD e da 15,6 pollici HD o Full HD. Le opzioni per il processore dell’Aspire 3 includono gli Intel Core, i Celeron e i Pentium, e fino a 12 GB di memoria. È dotato anche della tecnologia Acer BlueLightShield, che riduce l’esposizione alla componente blu della luce, contribuendo a ridurre l’affaticamento visivo.

Galleria di immagini: Acer Aspire 3, immagini

Non mancano, poi, la scheda wireless 802.11ac, una porta USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta HDMI e una Ethernet. La presenza della scheda wireless ad alta velocità lo rende ideale anche per essere utilizzato con gli account cloud grazie alla rapidità con cui è possibile scambiarsi i dati. Da sottolineare la presenza di Windows 10 che porta con se in dote tutti i vantaggi della nuova piattaforma software della casa di Redmond. Dunque, maggiore sicurezza, l’accesso alle applicazioni universali, l’integrazione con OneDrive e tanto altro ancora, compreso l’accesso ai servizi di comunicazione di Skype. Windows 10, inoltre, garantisce costanti aggiornamenti e questo significa che l’Acer Aspire 3 anche dopo alcuni anni continuerà a ricevere miglioramenti e nuove funzionalità software.

Un prodotto, dunque, che come compagno di studi o secondo PC per la casa dovrebbe mettere d’accordo un po’ tutti, sia gli utenti meno esigenti, sia quelli che posseggono un palato più fine.

Prestazioni a Prezzo Contenuto Acer Swift 3 SF314-54-59UX Notebook con Intel Core i5-8250U, RAM da 8 GB DDR4, 256 GB SSD, Display da 14" Full HD LCD, Scheda grafica Intel UHD 620, Windows 10 Home 649,00 € su Amazon

Specifiche complete:

Schermo : 14“, HD 1366 x 768; 15“, HD 1366 x 768 o FHD 1920 x 1080

: 14“, HD 1366 x 768; 15“, HD 1366 x 768 o FHD 1920 x 1080 Processore : 7th Gen Intel Core i5 / i3 Intel Pentium , Intel Celeron 7th Gen , AMD A-Series

: 7th Gen Intel Core i5 / i3 Intel Pentium , Intel Celeron 7th Gen , AMD A-Series Memoria : DDR4 2400 MHz, sino a 12 GB, o DDR3L 4 GB

: DDR4 2400 MHz, sino a 12 GB, o DDR3L 4 GB GPU : Intel HD Graphics; AMD Radeon Graphics

: Intel HD Graphics; AMD Radeon Graphics Storage : HDD: 500 GB/ 1TB / 2 TB M.2 SSD: 128 GB / 256 GB eMMC: 32 GB / 64 GB

: HDD: 500 GB/ 1TB / 2 TB M.2 SSD: 128 GB / 256 GB eMMC: 32 GB / 64 GB Autonomia : 14”: sino a 7 ore; 15”: sino a 6.5 ore

: 14”: sino a 7 ore; 15”: sino a 6.5 ore Sistema operativo: Windows 10

Acer Aspire 3: disponibilità e prezzo (↑)

L’Acer Aspire serie 3 sarà disponibile nella regione EMEA da luglio con prezzi a partire da 379,00 euro a seconda della configurazione scelta. Un costo, dunque, molto interessante per un prodotto dalle indubbie qualità. Una volta disponibile potrà essere acquistato nei maggiori eshop della rete ed all’interno delle maggiori catene di elettronica.

L'Entry Level Acer Swift 3 SF314-41-R867 Notebook con Processore AMD Athlon 300U, Ram 8 GB DDR4, 256GB PCIe NVMe SSD, Display 14" ,Scheda Grafica AMD Radeon Vega Mobile GFX, Windows 10 Home 489,00 € su Amazon