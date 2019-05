Di Flavio Piccioni, 8 Maggio 2019

Sono passati già 12 anni da quando, nel 2007, Amazon ha lanciato il suo primo e-reader Kindle con l’intenzione di rendere accessibile a tutti l’allora nuovo formato eBook, e in questo tempo di strada se ne è fatta davvero molta sia in termini di tecnologia che di prezzo – basti pensare che il primo Kindle costava circa 400 dollari! Oggi, giunti alla decima generazione, il nuovo Amazon Kindle è più compatto del predecessore e aggiunge la luce frontale, diventando il primo e-reader con luce venduto a meno di 100 euro.

Amazon Kindle 2019: caratteristiche, prezzo e recensione

Caratteristiche Amazon Kindle 2019 (↑)

Come da tradizione Amazon, la confezione di vendita è molto essenziale e include solo il Kindle e un cavo microUSB per la ricarica. Non è presente l’alimentatore, acquistabile separatamente se necessario, ma considerato che tutti abbiamo almeno un caricabatteria USB in casa saranno in pochi a sentirne la mancanza.

Le dimensioni del Kindle sono di 160x113x8,7mm ed il peso di 174 grammi, e la gran parte della superficie frontale è occupata dal display antiriflesso da 6” e 167ppi ottimizzato per la riproduzione dei caratteri con 16 livelli di grigio. Come abbiamo già detto, Amazon ha aggiunto l’illuminazione regolabile su questo Kindle, rendendo possibile leggere i libri in maniera confortevole in qualunque situazione, anche al buio.

Sulla parte inferiore del device sono presenti il pulsante di accensione e la porta microUSB per la ricarica della batteria, della quale non conosciamo la capacità ma sappiamo che si ricarica completamente in meno di 4 ore e può durare fino a un mese. Presente poi la connettività WiFi 802.11 b/g/n per collegarsi al Kindle Store e acquistare libri, ma anche per utilizzare il browser internet incluso e scaricare i dizionari in diverse lingue. La memoria è di 4GB e può contenere oltre mille libri.

Prezzo Amazon Kindle 2019 (↑)

Amazon Kindle di decima generazione è disponibile all’acquisto su Amazon in colorazione nera o bianca al prezzo di €79,99 nella versione con offerte speciali che verranno visualizzate solo durante lo standby e mai durante la lettura; la versione senza pubblicità è invece disponibile al prezzo di €89,99. Disponibili anche le cover originali con attivazione e disattivazione automatica dello schermo, in colore nero, grigio, rosso o blu al prezzo di €29,99.

Recensione Amazon Kindle 2019 (↑)

Devo confessare che erano almeno un paio di anni che non utilizzavo un e-reader, convinto che l’app Kindle su un tablet o anche su uno smartphone fosse più che sufficiente per leggere libri o guide in formato elettronico, ma mi sono dovuto ricredere quando, proprio grazie al nuovo Kindle, ho ritrovato il piacere di passare momenti di tranquillità a leggere un buon libro senza le distrazioni causate da notifiche e app varie.

Se infatti i principali punti che fanno scegliere un Kindle sono la durata della batteria e la possibilità di leggere su uno schermo che simula l’effetto della carta anche sotto la luce diretta del sole (al parco, in spiaggia, …), non è da sottovalutare il fatto che non si viene interrotti da chat e da altre notifiche che compaiono a schermo, mantenendo la concentrazione sul libro e riducendo lo stress.

L’impressione che poi abbiamo avuto dal lancio di questo nuovo Kindle (e del nuovo Paperwhite arrivato qualche mese prima) è che Amazon stia pian piano portando le funzioni caratteristiche di modelli superiori sui device di fascia inferiore, e se il nuovo Paperwhite ha aggiunto l’impermeabilità questo nuovo Kindle ci guadagna l’illuminazione regolabile grazie a 4 luci LED posizionate ai lati del dispositivo e che rendono possibile la lettura anche in condizioni di scarsa luminosità.

L’illuminazione è uniforme e riesce a migliorare l’esperienza di lettura in tutte le condizioni ambientali, e sebbene la densità di pixel del display non sia elevatissima non dobbiamo dimenticare che lo scopo di un e-reader è di leggere testi e non di riprodurre fedelmente immagini in alta risoluzione.

Per il resto non possiamo che confermare l’ottima esperienza d’uso tipica di tutti i prodotti Kindle: il device è compatto e leggero, e si tiene molto bene con una mano lasciando anche un dito libero per cambiare pagina con un tap; le varie funzionalità integrate vanno in maniera ottimale: possiamo scegliere la dimensione dei caratteri e il font preferito, evidenziare dei passaggi, tradurli in un’altra lingua o condividerli con un social network, ma anche consultare la voce di una singola parola sul dizionario online o precedentemente scaricato sulla memoria interna. Amazon ha incluso anche un browser internet utile soprattutto per delle ricerche veloci.

Dal device possiamo collegarci al Kindle Store per consultare ed acquistare contenuti da leggere, ma qualora avessimo già dei libri in formato compatibile o dei documenti Word, PDF, HTML, potremo trasferirli sul Kindle collegandolo via cavo a un PC, oppure inviandoli via email all’indirizzo unico associato al nostro account; successivamente sarà sufficiente sincronizzare i dati per vedere i nuovo file nel nostro account e scaricarli sulla memoria interna. Attenzione però che Kindle non è in grado di leggere i file in formato ePub, che possono comunque essere convertiti nel formato .mobi con degli strumenti di terze parti.

Per quanto riguarda la pubblicità presente nella versione con offerte speciali dobbiamo evidenziare che questa non è mai invasiva, compare solo quando il display è in sospensione e mai durante la lettura, e propone letture compatibili con il profilo dell’utente.

In conclusione possiamo dire che Amazon ha colto nel segno, offrendo un lettore di eBook completo e di buona qualità con un prezzo inferiore ai 100 Euro anche optando per la versione senza pubblicità. Il nuovo Kindle è sicuramente adatto alla maggior parte degli utenti, ma qualora si volesse usare frequentemente al mare o in piscina si può spendere qualche decina di euro in più e optare per la versione waterproof.