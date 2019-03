Di Flavio Piccioni, 18 Marzo 2019

Di pari passo con la crescita del settore IoT e della Smart Home continuano a diffondersi soluzioni per la sicurezza e la videosorveglianza domestica, di facile utilizzo e ideali per sentirsi più tranquilli quando ci si trova lontani dalle mura domestiche. Inoltre, simili strumenti non richiedono budget elevati, sono quindi alla portata di tutti e per questo vengono sempre più spesso preferiti ai tradizionali sistemi antifurto per abitazione.

Fra le aziende più attive nella commercializzazione di prodotti per la sicurezza, EZVIZ propone una gamma completa di videocamere da interno e da esterno, oltre a sensori e allarmi per essere sempre informati su quanto accade in casa. Per fare questa recensione abbiamo installato un sistema che comprende un EZVIZ Alarm Starter Kit, una telecamera da interni EZVIZ Mini O 180 e una telecamera a batteria da esterno EZVIZ Battery Camera C3A.

EZVIZ videosorveglianza: caratteristiche (↑)

Per cominciare a valutare questo kit di videosorveglianza, esaminiamo l’Alarm Starter Kit, che comprende un hub (A1), un sensore di movimento (T6) per rilevare l’apertura di una porta o di una finestra, un sensore PIR (T1) per rilevare il passaggio di una persona, un telecomando (K2), oltre a un alimentatore con cavo microUSB per l’hub.

L’hub ha una forma irregolare e dimensioni ridotte (circa 10cm di diametro medio) in modo da poterlo posizionare in qualsiasi punto senza che sia d’ingombro. Una volta aggiunto all’app EZVIZ su un device Android o iOS, è pronto per comunicare con i vari sensori e con gli altri dispositivi dell’azienda, che andranno aggiunti all’app seguendo una procedura piuttosto semplice e rapida.

Abbiamo posizionato il sensore di movimento sulla porta di casa e il sensore PIR rivolto verso la finestra, in modo da poter ricevere subito una notifica qualora uno dei due ingressi venisse aperto. Con il telecomando è possibile inserire il monitoraggio, disinserirlo o passare in modalità notturna, tutte operazioni comunque eseguibili anche via app.

Anche le telecamere wireless si possono aggiungere con semplicità all’applicazione, e possono interagire con l’hub A1 e attivarsi, ad esempio, quando un sensore rileva un movimento. La Mini O 180 è dotata di sensore ultra-grandangolare a 180° e riesce a inquadrare completamente una stanza; registra video in Full HD, ha i LED infrarossi per la visione notturna e supporta l’audio a due vie. Ci sono il sensore PIR e uno slot per microSD.

Per quanto riguarda la connettività, è presente il WiFi dual band a 2,4GHz e 5GHz, mentre una caratteristica interessante è la base magnetica che può essere attaccata in maniera semplice su superfici metalliche, come ad esempio la parete del frigorifero. Sono anche presenti in confezione dei dischetti in ferro che possono essere attaccati con viti o con biadesivo, per spostare facilmente la videocamera.

La telecamera da esterni a batteria C3A invece può essere montata con un supporto magnetico, presente in confezione, e ha al suo interno una batteria removibile da 5500mAh in grado di durare fino a circa tre mesi, e uno slot per microSD. Come nel caso della Mini O 180, anche qui sono supportati la registrazione Full HD, l’audio a due vie, la visione notturna e il WiFi dual band. L’angolo di visione è di 126° mentre la certificazione IP65 la rende in grado di resistere a pioggia e vento, oltre che a temperature che vanno da -25°C a +45°C. È presente anche un sensore PIR integrato per rilevare la presenza di malintenzionati e far partire la registrazione in automatico.

Entrambe le telecamere sono compatibili con Google Assistant e con Alexa e possono mostrare le immagini inquadrate tramite comando vocale se si dispone di un Echo Show o di un Echo Spot. Purtroppo il kit di videosorveglianza non è compatibile con gli assistenti vocali, ma è in grado di far partire le registrazioni qualora rilevi un movimento, oltre a mandarci una notifica immediata sullo smartphone.

EZVIZ videosorveglianza: prezzo (↑)

Ezviz è disponibile al prezzo consigliato di €179, ma è possibile aggiungere ulteriori componenti al kit, come altri sensori di movimento per porte o finestre (€39), sensori PIR (€49), sensori per le perdite di acqua (€40) e una sirena in grado di emettere un suono di ben 85dB (€49).

La telecamera Mini O 180 è disponibile al prezzo consigliato di €79,99, mentre la Battery Camera C3A può essere acquistata a €169,99. Per quest’ultima saranno presto disponibili batterie di ricambio e un pannello solare in grado di mantenere la videocamera sempre carica.

EZVIZ videosorveglianza: recensione (↑)

Abbiamo usato il sistema di videosorveglianza EZVIZ per qualche settimana e dobbiamo dire che tutto è stato veramente ben progettato. Come scritto sopra, abbiamo posizionato il sensore di movimento alla porta d’ingresso di casa, mentre il sensore PIR è stato rivolto verso la finestra. Entrambi erano collegati alla telecamera Mini O 180, che riusciva a inquadrare entrambi gli ingressi.

La Battery Camera C3A è stata montata sul balcone, in modo da poter rilevare eventuali intrusioni dall’esterno. L’impostazione avviene del tutto via app EZVIZ ed è stata molto semplice, merito di una buonissima progettazione software. Molto utile, come ulteriore sicurezza, la richiesta dell’impronta digitale all’avvio dell’app sullo smartphone, in modo da evitare che altre persone possano accedere alle nostre telecamere o disattivare il sistema d’allarme.

Una volta avviata l’app, compaiono tre riquadri, rappresentanti le due videocamere e il sistema di allarme. Cliccando su uno di essi, vengono visualizzate le immagini inquadrate oppure si può impostare lo stato: tutto inserito, parzialmente inserito (es. solo la porta e non il PIR, così da potersi muovere liberamente in casa), disinserito. La telecamera in casa può anche registrare automaticamente ogni volta che un sensore rileva dei movimenti, e queste vengono slavate su microSD oppure in cloud sfruttando uno dei due piani di abbonamento offerti da EZVIZ CloudPlay: immagini degli ultimi 7 giorni (€4,99 al mese o €49,99 all’anno) o degli ultimi 30 giorni (€9,99 al mese o €99,99 all’anno). Purtroppo, l’abbonamento è valido per una singola telecamera quindi, qualora se ne possegga più di una, sarà necessario prevedere abbonamenti aggiuntivi (ogni nuova videocamera comprende 30 giorni di CloudPlay gratuito).

La qualità di registrazione di entrambe le telecamere è molto buona, come buona è la visione notturna: il produttore dichiara una visione fino a 7,5 metri di distanza, ma con la telecamera posizionata in balcone siamo riusciti a controllare anche la macchina parcheggiata in strada, a 10 metri di distanza, e a sentire le voci dei bambini che giocano nel cortile sottostante. Molto utile l’integrazione con Alexa, che permette di visualizzare le immagini inquadrate dalle videocamere su Echo Show con una semplice richiesta vocale.

Anche i sensori sono precisi e inviano notifiche immediate non appena rilevano dei movimenti. Come deterrente, l’Hub A1 può suonare l’allarme, ma acquistando una sirena apposita in aggiunta al kit si può ottenere un vero allarme da 85dB. Peccato che questi non siano compatibili con Alexa né con Google Assistant, il che impedisce di creare delle routine per impostare con la voce i vari componenti del kit o farli interagire con altri dispositivi presenti in casa (per esempio, far accendere la luce si apre la porta di casa al rientro). Da notare poi che le videocamere (ma non l’Alarm Kit) sono compatibili anche con IFTTT ed è quindi possibile impostare alcune operazioni automatiche tramite questo utilissimo servizio.

In generale, possiamo dirci veramente soddisfatti di questo kit di EZVIZ. Inoltre, la loro disponibilità sia nelle catene di elettronica sia nei principali store online a prezzi onesti ne fanno un’ottima scelta per chiunque voglia tenere sotto controllo casa propria con un sistema di videosorveglianza completo e affidabile.