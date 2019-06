Hisense ULED TV Serie 8: qualità top, low cost

Di Flavio Piccioni, 20 Giugno 2019

Nelle scorse settimane Hisense ha rinnovato la sua gamma di TV ULED, composta dai nuovi modelli Serie 7 e Serie 8 e caratterizzata da un design particolarmente elegante, risoluzione 4K UHD e caratteristiche smart di alto livello. Abbiamo provato la versione Hisense Serie 8 H55U8B, ovvero il 55 pollici della serie top. Vediamo quali sono state le nostre impressioni.

Tutto su Hisense ULED Serie 8

Hisense ULED Serie 8: caratteristiche (↑)

Con dimensioni di 1230x719x52mm e un frame in metallo che contiene il display da 55 pollici, il TV Hisense ULED Serie 8 è caratterizzato da bordi molto ridotti e da un profilo sottile che la rende perfetta da appendere a parete. Volendo invece usare la base, anch’essa in metallo, il TV può essere poggiato su un qualsiasi mobile avendo un solo punto d’appoggio in mezzo al pannello.

La risoluzione del pannello è di 3840×2160 pixel, quindi 4K o Ultra HD, e la luminosità di 1000nit. La tecnologia ULED si differenzia da quella a LED standard essendo in grado di riprodurre colori più vivi e neri più profondi, quasi quanto un OLED, ma a migliorare l’immagine intervengono anche le tecnologie Dolby Vision e l’HDR 10. In aggiunta l’intelligenza artificiale ottimizza le impostazioni video e audio per offrire le migliori prestazioni.

L’audio è emesso da una coppia di altoparlanti stereo da 10 Watt ciascuno, posizionati dietro al display e rivolti verso la parete posteriore. A migliorare la qualità sonora è presente la tecnologia Dolby Atmos, anch’essa arricchita dall’intelligenza artificiale di Hisense.

Per quanto riguarda le connettività troviamo quattro porte HDMI 2.0 di cui una HDMI ARC, due porte USB 2.0, un’uscita ottica, una CI+ per CAM card, una porta Ethernet ed un ingresso AV RBG, oltre agli ingressi per le antenne digitale terrestre e satellitare. Presenti poi il WiFi Dual Band e il Bluetooth.

Parlando di funzioni smart, Hisense ULED Serie 8 è uno Smart TV con sistema operativo Vidaa U 3.0, un sistema proprietario di Hisense che comprende una serie di applicazioni preinstallate fra cui le più popolari Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN ma anche altre app come Chili TV, Rakuten TV, TimVision, YouTube Kids. Non mancano poi un browser internet e uno store da cui si possono scaricare altre applicazioni divise per categorie.

Infine segnaliamo la compatibilità con Alexa, ma è richiesta la presenza in casa di un dispositivo Echo che attraverso la skill Hisense Smart TV può controllare le operazioni principali del TV.

Hisense ULED Serie 8: disponibilità e prezzo (↑)

Il TV Hisense H55U8B è disponibile presso i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato di €749.

Hisense ULED Serie 8: recensione (↑)

Abbiamo usato il nuovo TV Hisense ULED Serie 8 per un paio di settimane e dobbiamo dire che ci è piaciuto molto. La configurazione iniziale è stata semplice e immediata, ed ha incluso il collegamento del TV alla nostra rete WiFi casalinga, oltre naturalmente alla sintonizzazione di tutti i canali del digitale terrestre.

Il design è veramente molto gradevole, con bordi sottili e profilo in alluminio color silver. Anche il telecomando è in alluminio, e dà una maggiore sensazione premium a tenerlo in mano. Buone le immagini, e dobbiamo dire che si nota la differenza fra un ULED e un LED standard. Certo non si arriva ai livelli di un OLED, ma quello lo sapevamo fin dal principio, e per i più esigenti Hisense ha anche annunciato il suo primo TV OLED O8B. Per il resto il pannello 4K UHD riproduce immagini ben definite, e l’HDR riesce a bilanciare bene i colori e l’illuminazione. Buono anche l’intervento dell’intelligenza artificiale che migliora le immagini quando ad esempio guardiamo un canale a bassa risoluzione.

Ci ha invece sorpreso, e positivamente, la qualità audio, che grazie ai due altoparlanti posizionati sul retro del TV riesce ad essere sempre di buona qualità e con un livello pari quasi a quello di una soundbar esterna.

Parlando di funzionalità della smart TV, possiamo dire di aver apprezzato il sistema operativo Vidaa U di Hisense. Con il semplice click di un tasto sul telecomando apriamo la lista delle app preinstallate, e dobbiamo dire che sono già presenti quasi tutte le applicazioni di utilizzo comune. Per Netflix, Prime Video e YouTube abbiamo anche dei tasti dedicati direttamte sul telecomando, come per Rakuten TV che però ha sicuramente una user base decisamente inferiore: avremmo preferito poter personalizzare il tasto con un’altra app di utilizzo più frequente ma questo non è possibile.

Fra le applicazioni preinstallate troviamo AppsNow, ovvero uno store da cui è possibile installare altre applicazioni da scegliere da un catalogo diviso in categorie, ma dobbiamo dire che non c’è molto di utile, e mancano app quali TuneIn Radio o le app RAI Play e Mediaset Play che possono essere d’interesse per gli utenti italiani.

A questo proposito dobbiamo segnalare che Hisense U8B è compatibile con il protocollo HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV), in grado di aggiungere funzionalità smart durante la visione di un programma televisivo; in effetti durante la visione di un canale RAI vediamo comparire un pallino azzurro nell’angolo in basso a destra dello schermo e premendo il tasto azzurro del telecomando compare una fascia con le funzioni principali dell’app RAI Play, da cui è possibile vedere clip e programmi anche senza aver installato l’applicazione sul TV. Peccato che non accada la stessa cosa con i canali Mediaset, sebbene anche essi supportino il nuovo standard HbbTV.

Un discorso diverso va fatto per la compatibilità con Alexa, fra i punti in evidenza anche sul sito del produttore. La configurazione è piuttosto lunga e macchinosa, e non c’è alcuna guida né all’interno del manuale in confezione, né sul sito Hisense. Dopo diversi tentativi, fra cui una chiamata al servizio clienti telefonico che non è stato in grado di darci alcuna informazione supplementare, siamo riusciti a configurare il profilo vocale sul TV e la skill Alexa sul nostro smartphone, ma un ulteriore step di configurazione per collegare le due cose non è andato a buon fine e non siamo riusciti a portare a tempo l’operazione e quindi ad utilizzare i servizi vocali.

In conclusione, fatta eccezione la mancata configurazione di Alexa, possiamo dire che il TV Hisense H55U8B è un ottimo prodotto, elegante in qualsiasi salone, e ne siamo stati soddisfatti.

Aggiornamento: in merito alle difficoltà di configurazione del servizio vocale e di Alexa, l’azienda ci ha risposto evidenziando che tali funzionalità saranno garantite con un prossimo aggiornamento del firmware del TV, sebbene non ci abbia saputo dare delle tempistiche precise.