Di Antonino Caffo, 9 Luglio 2019

Lenovo C630 WoS fa parte della famiglia dei “Yoga” ma è il primo del suo genere. In che senso? Quella sigla, WoS, sta per Windows on Snapdragon, visto che qui siamo dinanzi al primo esemplare di un notebook con Windows 10 su piattaforma ARM, potenziata appunto da un processore Qualcomm.

Lo chassis in alluminio è uno dei più sottili e le prestazioni sono abbastanza buone per un laptop così piccolo senza il lusso di una ventola di raffreddamento. Tutto grazie al PowerCast di Qualcomm Snapdragon 850 che lo alimenta, un chip che promette di ottimizzare al massimo la durata della batteria.

Detto ciò, si tratta di un pacchetto difficile da battere per certi utenti come gli studenti universitari e i produttivi in mobilità, che necessitano di qualcosa di veloce ma anche estremamente portatile.

Tutto su Lenovo Yoga C630 WOS

Lo Yoga C630 è costruito in alluminio e magnesio, con superfici pulite e uno stile sobrio che è allo stesso tempo professionale e attraente. Con un peso di 1,204 kg, il C630 ha uno spessore di soli 8 mm, uno dei notebook più sottili attualmente sul mercato. L’intera unità di base è anche rivestita con una vernice soft-touch unica, un approccio che migliora la sensazione (e aderenza) e aiuta a mitigare il freddo a volte rigido del metallo.

Nonostante la sua leggerezza, lo Yoga è solido e stabile, soprattutto quando si poggia su una superficie dura. Ciò è dovuto in parte ai suoi lunghi piedini in gomma orizzontali, che coprono entrambi la larghezza della parte inferiore del dispositivo. Anche il display è ben protetto, le cerniere svolgono un ottimo lavoro nel sopprimere le vibrazioni durante l’uso che, ricordiamo, prevede una rotazione fino a 360 gradi, per trasformare il laptop in un tablet o passare alle ormai familiari modalità Tent o Stand. Con l’inclusione della Lenovo Active Pen, entrambe le modalità tornano utili, in un ambito scolastico.

Scheda tecnica (↑)

Processore: Qualcomm Snapdragon 850

Scheda grafica: Qualcomm Adreno 630

Memoria: 8.192 MB, LPDDR4X, 3733 MHz

Storage: 128 GB UFS 2.1

Display: 13,3 pollici, 16:9, 1920 x 1080 pixel, 166 PPI, IPS

Sistema operativo: Windows 10 S

Sicurezza: lettore di impronte capacitivo

Connessioni: Snapdragon X20 LTE modem, Wi-Fi 802.11ac 2×2, Bluetooth 4.2, USB-C

Peso: 1,204 kg

Il grande sacrificio richiesto dal design è quello delle porte. Oltre alla Nano SIM, tutto ciò che rimane è il jack audio da 3,5 mm e due porte USB Type-C, entrambe in grado di supportare le velocità basiche. Qualunque esigenza in più richiederà un adattatore, che Lenovo vende.

Grazie al modem LTE Snapdragon X20 integrato, lo Yoga C630 non richiede una connessione Wi-Fi (o un hotspot) per navigare su internet. Il modem può raggiungere velocità di download fino a 1,2 Gbps ed è fino al 70% più veloce in aree con condizioni di segnale cellulare LTE debole. Tutte le configurazioni di Yoga C630 includono il modem 4G, integrato nel chipset Qualcomm. Naturalmente, abbiamo a bordo anche il Wi-Fi tradizionale. L’adattatore interno è un 802.11ac 2×2 dual-band, capace di connettersi al Bluetooth 4.2 e di raggiungere velocità massime di 867 Mbps, supportando le tipiche funzioni WLAN, come MU-MIMO e larghezze di canale 20/40/80 MHz.

La competenza acquisita da Lenovo nel segmento delle periferiche di input trova il suo completamente sulla tastiera del C630 WoS. Per quanto riguarda la tastiera, le superfici dei tasti sono più grandi del normale, lisce e comode al tatto. Il touchpad Elan da 105 x 69 mm utilizza driver Microsoft Precision ed è reattivo come ci si aspetterebbe.

Yoga C630 di Lenovo è un altro passo in avanti verso Windows su ARM, come opzione pratica, ma non priva di dubbi circa l’usabilità. Con app ottimizzate per lo Snapdragon, la resa è piuttosto veloce e priva di tentennamenti, ma tutto il resto tende a girare notevolmente più lento delle controparti Intel. Il numero delle porte è limitato e non vi può essere aggiornamento hardware, data la natura monolitica dei componenti interni.

Infine, una piccola lamentela è lo storage, che, sebbene più veloce di un hard disk o di un eMMC, non è paragonabile alla maggior parte degli SSD moderni. Tuttavia, ci sono anche molti punti interessanti e alcuni di essi sono importanti per chi necessita di un prodotto specifico, con tempi di sospensione e riattivazione praticamente assenti e la funzionalità di Always On, che lo rende quasi uno smartphone, sempre connesso e sempre in aggiornamento, pure in assenza di Wi-Fi. Il prezzo in Italia non è ancora noto. Nel Regno Unito costa 929 sterline, circa 1.036 euro, mentre negli USA si parte dall’equivalente di 595 euro, decisamente meglio.