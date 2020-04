Di Flavio Piccioni, 16 Aprile 2020

Nei mesi scorsi abbiamo parlato di MSI Prestige 15, uno fra i migliori laptop attualmente disponibili e rivolto principalmente ad un target business e di creators, ma come già detto in quell’occasione MSI è un’azienda forte soprattutto nella produzione e commercializzazione di prodotti dedicati al mondo gaming, ed infatti oggi vi proponiamo un modello dal design particolarmente giovanile e prestazioni adatte ai giocatori più esigenti. Abbiamo provato MSI Alpha 15, primo gaming laptop con processore a 7nm che riesce a combinare prestazioni al top con un minore consumo energetico ed una dissipazione del calore più efficiente.

MSI Alpha 15: tutti i dettagli

Il design del laptop è molto gradevole, con una scocca in policarbonato resistente nel corpo principale ed in alluminio nella parte mobile, con il logo MSI che si illumina in un bel verde quando la macchina è accesa. Le dimensioni sono di 357,7x248x27,5mm, quindi decisamente contenute per un PC gaming, ed il peso di 2,3Kg.

Il display IPS da 15,6” con risoluzione Full HD (1920×1080) è caratterizzato da una frequenza di refresh di 144Hz e dalla tecnologia FreeSync, oltre che da bordi particolarmente sottili. Sopra di esso sono posizionate la webcam HD (720p@30fps) e due microfoni di sistema, mentre al di sotto troviamo il logo dell’azienda.

La tastiera, firmata Steelseries, è caratterizzata dalla possibilità di selezionare diversi tipi di retroilluminazione RGB, che può cambiare con diverse animazioni in base al gioco che si sta giocando o alla musica che si sta ascoltando, oppure rimanere fissa sul colore prescelto. Sotto di essa è posizionato il touchpad con i due tasti di selezione.

Sul lato destro troviamo la porta di alimentazione per l’alimentatore da 180W, due porte USB 3.2 e un lettore di schede SD; sul lato sinistro invece una terza porta USB 3.2, una porta USB-C 3.2, una HDMI 2.0, una Mini-DisplayPort 1.2, una porta Ethernet RJ45, un jack audio da 3,5mm e un ingresso microfono da 3,5mm, oltre alla griglia per il raffreddamento. Troviamo poi due altoparlanti stereo da 2W ciascuno, con casse acustiche cinque volte più grandi rispetto ai predecessori e la certificazione Hi-Res Audio.

Il cuore della macchina è il processore quad-core AMD Ryzen 7 3750H corredato dalla potente scheda grafica AMD Radeon RX5500M, la prima al mondo con architettura a 7nm ad essere integrata in un laptop, 4GB di memoria GDDR6 e supporto ottimizzato per le DirectX 12 e Vulkan. Troviamo poi 8GB o 16GB di RAM DDR4 (con possibilità di espandere fino a 64GB) ed archiviazione SSD da 512GB. Per il raffreddamento Cooler Boost 5 è stato implementato un sistema a ben 7 camere per mantenere la temperatura sotto controllo anche con giochi particolarmente esigenti.

Le connettività comprendono il Bluetooth 5.0 e il WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) dual-band da 2,4GHz e 5GHz, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home Plus. a batteria da 51Wh è composta da 6 celle agli ioni di litio.

Il laptop MSI Alpha 15 è disponibile in versione A3DD-029IT con 8GB di RAM e, fino al 25 maggio, i giochi Tom Clancy‘s Ghost Recon Breakpoint e Resident Evil 3 inclusi, su Amazon al prezzo consigliato di €1149; nella versione A3DDK-018IT con 16GB di RAM e, sempre fino al 25 maggio, gli stessi due giochi del bundle precedente più una LootBox che contiene cuffie per gaming, mousepad e portachiavi, presso i negozi convenzionati MSI al prezzo consigliato di €1249. In aggiunta, per tutto il mese di aprile questa seconda versione è in promo speciale al prezzo di €1099.

La prima cosa che abbiamo notato non appena abbiamo aperto la confezione del MSI Alpha 15 è il design della macchina: molto bello, con un’elegante finitura in metallo sulla parte superiore e con il logo verde dell’azienda, il laptop ha dimensioni contenute e peso ridotto rispetto a molti altri prodotti dedicati al mondo gaming, rendendolo anche facile da portarsi dietro. Ottima la sensazione al tatto, segno che i materiali scelti dall’azienda sono ottimi come la cura dei dettagli in tutti i processi costruttivi.

Apprezziamo anche i bordi ridotti ai lati dello schermo, con dimensioni inferiori ai 5mm, che contribuiscono alle ridotte dimensioni del PC. Il display ad alta risoluzione presenta una frequenza di refresh di ben 144Hz, e questo è un parametro che influisce soprattutto durante le sessioni di gioco, rendendo le immagini molto fluide e la latenza estremamente ridotta. A questo si aggiunge poi la tecnologia FreeSync, che va ad ottimizzare il frame rate in ogni istante per eliminare il flickering del display in sequenze con movimenti molto rapidi aggiungendo un upsampling dei video.

Fra le caratteristiche più particolari e differenzianti dell’Alpha 15 abbiamo la tastiera, prodotta da Steelseries – azienda danese specializzata in accessori e periferiche per gaming – che, oltre a tasti dalla buona ergonomia, con il font caratteristico di MSI, e con il tastierino numerico a destra, presenta anche una caratteristica che ci è piaciuta in modo particolare: la retroilluminazione è colorata e personalizzabile, ed in base all’attività in corso si può scegliere fra otto diverse combinazioni di illuminazione RGB, comprese quelle dedicate al gaming con animazioni sincronizzate al gioco in corso, o dedicate ai contenuti multimediali con animazioni a ritmo di musica.

Anche la dotazione di porte è decisamente ampia e ben differenziata: alle tre porte USB-A con standard 3.2 e quindi velocità di trasmissione dati elevata se ne aggiunge una USB-C indubbiamente più moderna e versatile, ma vogliamo focalizzarci sulla presenza sia di una porta HDMI con supporto all’uscita video 4K che di una Mini-DisplayPort: le due permettono quindi di collegare non uno, ma due monitor esterni per godere di una esperienza di gioco ancora più immersiva e di poter visualizzare diversi punti di vista e maggiori informazioni.

Ed arriviamo quindi a parlare di prestazioni: trattandosi di un PC progettato per il gaming non potevamo non riscontrare delle performance al top, ma qui abbiamo qualcosa in più che non abbiamo mai visto prima in un laptop, nemmeno su prodotti dedicati al gaming: la combinazione di CPU e GPU è, per adesso, unica. Troviamo infatti una configurazione full-AMD, in cui al processore AMD Ryzen 7 di terza generazione è abbinata una potente grafica AMD Radeon RX5500M per mantenere il sistema fluido anche durante le sessioni di gioco più intense. Ma non è tutto, dal momento che è la prima volta che questa scheda grafica viene usata su un portatile, facendo del MSI Alpha 15 il primo laptop al mondo con tecnologia a 7nm. I giocatori più esigenti possono poi espandere la RAM arrivando fino a 64GB, ma anche ampliare la memoria di archiviazione tramite dischi a stato solido (SSD).

Il processo produttivo a 7nm si riflette poi su un minor consumo energetico e anche su una minore produzione di calore, che si somma alla presenza della tecnologia Cooler Booster 5 sviluppata da MSI composta da ben sette camere di raffreddamento che aiuta a dissipare il calore in maniera efficiente tenendo sempre sotto controllo la temperatura e, di conseguenza, le prestazioni al massimo.

Anche sulle connettività MSI ha scelto il meglio, integrando il chip di Killer Networking E2600 per la gestione dei collegamenti LAN via porta Ethernet, in modo da ottimizzare la gestione della banda fra le varie applicazioni e ridurre al minimo i lag nel gioco.

Un altro aspetto che ci è piaciuto molto è la resa audio di MSI Alpha 15: l’azienda ci dice che le casse di risonanza dei due altoparlanti stereo sono state ampliate di ben 5 volte rispetto alla generazione precedente di laptop gaming, ma qui abbiamo anche la certificazione Hi-Res Audio – valida anche per l’ascolto in cuffia – e la tecnologia dinamica Nahimic 3 che rende il sound ancora più immersivo.

Per concludere non possiamo che ritenerci soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto da MSI nella produzione di questo laptop gaming. La cura nei dettagli costruttivi e la scelta dei componenti lo rendono una macchina molto prestante e ideale per studenti o giovani giocatori, grazie anche alla retroilluminazione della tastiera e all’elevata qualità dell’audio. Anche il prezzo di listino ci sembra appropriato per tutto quello che la macchina ha da offrire.