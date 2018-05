Di Cristiano Ghidotti, 11 maggio 2018

Compatta e resistente: non si potrebbe sintetizzare in modo migliore ciò che ha da offrire la nuova Panasonic Lumix FT7, una fotocamera che non è fuori luogo associare alla categoria rugged, considerando la capacità di sopportare il contatto con l’acqua, con gli agenti atmosferici e le sollecitazioni meccaniche. Tutto questo senza rinunciare a maneggevolezza e a funzionalità pensate per ottenere senza difficoltà gli scatti desiderati.

Panasonic Lumix FT7: tutti i dettagli

Il design è stato studiato in modo da garantire un elevato livello di impermeabilità e resistenza alla polvere. Si è dunque di fronte a una fotocamera in tutto e per tutto waterproof, che può essere utilizzata anche sott’acqua in immersione, fino a una profondità di 31 metri e per un tempo massimo pari a 60 minuti, così come nelle situazioni di scatto più difficili. A certificarlo è l’ottenimento delle certificazioni IPX8 e IP6X. Ancora, il prodotto risulta conforme al rigoroso standard MIL-STD 810F Method 516.5-Shock avendo superato con successo un test di caduta da un’altezza di 2 metri su una superficie in legno compensato dallo spessore di 3 centimetri. Tre le colorazioni disponibili tra cui scegliere, a testimonianza della cura riposta nel look: blu, arancione e nera.

Scheda tecnica (↑)

L’acquisizione delle immagini è gestita da un sensore MOS High Sensitivity da 20,4 megapixel affiancato da un obiettivo grandangolare con lunghezza focale pari a 28 mm che all’occorrenza più spingersi fino a uno zoom ottico 4,6x, per catturare ogni dettaglio dell’inquadratura anche dalle lunghe distanze. Il controllo avviene attraverso il mirino Live View Finder da 0,2 pollici (risoluzione 1.170.000 pixel) o a scelta mediante il display LCD da 3 pollici (risoluzione 1.040.000 pixel) rivestito in vetro temperato e posizionato sul retro. La modalità raffica che arriva a 10 fps è adatta per la fotografia sportiva e più in generale per immortalare i soggetti in rapido movimento, mentre la messa a fuoco automatica beneficia dell’impiego della tecnologia Light Speed.

Panasonic Lumix FT7 strizza l’occhio anche ai filmmaker con la possibilità di registrare video in formato 4K con un framerate che arriva a 30 fps (a risoluzione Full HD si sale a 60 fps). A questo proposito si segnala la funzione Auto Wind Cut per l’eliminazione automatica del rumore del vento durante l’acquisizione anche senza un microfono esterno. Completano la dotazione i moduli GPS e WiFi dedicati rispettivamente alla geolocalizzazione degli scatti e alla loro rapida condivisione con i dispositivi mobile, così da poterli immediatamente pubblicare sui social network oppure inviare via chat.

La fotocamera risulta facile da utilizzare anche a chi ha poca dimestichezza con i concetti base della fotografia e desidera semplicemente inquadrare e premere il pulsante dell’otturatore, ottenendo un risultato soddisfacente senza doversi affidare a complessi software o applicazioni per la post-produzione: ci sono 22 filtri creativi e la modalità Panorama per scatti di ampio respiro in orizzontale o verticale. Trovandosi al buio è inoltre possibile utilizzare la compatta come una torcia attivandone e mantenendo acceso il flash.

Ancora, Lumix FT7 presenta l’ormai ben nota funzionalità Post Focus di Panasonic che consente di eseguire la messa a fuoco anche in seguito allo scatto, selezionando un punto preciso dell’immagine: una caratteristica che si rivela particolarmente utile nel ritratto così come nelle macro, dove anche una piccola variazione del punto di fuoco può cambiare considerevolmente l’aspetto e la percezione dell’immagine nella sua totalità.

Prezzo e disponibilità (↑)

Il debutto sul mercato italiano della Panasonic Lumix FT7 è fissato per il luglio 2018. Il prezzo di lancio non è stato svelato in occasione dell’annuncio ufficiale.