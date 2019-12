Di Filippo Vendrame, 5 Dicembre 2019

Redmi Note 8T è uno smartphone Android di fascia media di Xiaomi che può essere tranquillamente visto come l’erede del Redmi Note 7. Un prodotto interessante, con un buon rapporto qualità prezzo ed in grado di accontentare una vasta platea di utenti che hanno bisogno di uno smartphone Android di sostanza, comunque ben rifinito e dalle buone prestazioni, anche in campo fotografico.

Redmi Note 8T: tutti i dettagli

Disponibilità e Prezzo (↑)

Redmi Note 8T è già disponile in Italia al prezzo di listino di 199,99 euro. Tuttavia, lo street price è inferiore e si può portare a casa con qualche decina di euro di sconto.

Confezione e Design (↑)

Chi acquisterà il Redmi Note 8T potrà contare su di una confezione completa. Oltre allo smartphone e al caricabatteria, gli acquirenti troveranno una comoda cover in silicone, sempre molto utile per evitare di danneggiare precocemente il dispositivo alla prima distrazione. Inoltre, in questo caso, la cover aiuta a superare un piccolo “limite” del design.

Il modulo delle fotocamere, infatti, sporge molto e questo ha due effetti negativi. Il primo è che le ottiche rischiano di graffiarsi rapidamente. Il secondo piccolo problema è che questa sporgenza crea un gradino che rende poco stabile lo smartphone appoggiato su di una superficie. Nulla di grave, soprattutto se si utilizza la cover che attenua l’effetto gradino.

Per il resto, il Redmi Note 8T è ben costruito e lo si nota già tenendolo in mano. Non sono stati utilizzati particolari materiali raffinati ma non è un problema proprio in virtù del fatto che lo smartphone è ben costruito. Inoltre, è un fascia media, non certo un top di gamma da 1000 euro.

Lo smartphone presenta bordi rastremati in alto dove è presente un piccolo notch centrale in cui è incastonata la fotocamera e sui lati. Il bordo, inferiore, invece, è più spesso. Sul lato inferiore trovano posto la porta USB-C, lo speaker mono, il microfono e il comodo jack per le cuffie. Sul lato superiore, invece, un microfono e una porta IR. Sul lato destro, guardando lo smartphone, il bilanciere del volume ed il tasto di accensione/standby. Sul lato sinistro, invece, il carrellino per le due Nano-SIM e per la MicroSD.

Posteriormente, invece, il già citato modulo fotografico con 4 fotocamere, il flash led ed il sensore per le impronte digitali.

Dimensioni 161.15 mm x 75.4 mm x 8.6 mm. Peso 199.8 grammi. Colori disponibili Neptune Blue, Moonlight White e Space Black.

Scheda tecnica (↑)

Smartphone di fascia media ma con una dotazione tecnica di livello. Il display dispone di una diagonale da 6,3 pollici con risoluzione 2340 x 1080 FHD+ ed aspect ratio da 19.5:9. Il pannello è un IPS con buoni contrasti ed una buona luminosità. Nessun problema di lettura alla luce del sole.

Cuore pulsante il SoC Qualcomm Snapdragon 665 con GPU Adreno 610 e Motore AI Qualcomm di terza generazione. Disponibile in due varianti: 3GB + 32GB / 4GB + 64GB. Supporta slot per schede 2 + 1, nano-SIM + nano-SIM + microSD. Supporta chiamate dual SIM VoLTE HD. Ovviamente presenti tutti quei supporti oggi immancabili in un terminale moderno: WiFi dual band 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 4.2, Radio FM, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, IR, Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale, Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica e Sensore di impronte digitali.

Batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida (18W). Molto sofisticato il comparto fotografico. Posteriormente trova posto un modulo composto da 4 fotocamere.

Fotocamera principale a ultra alta risoluzione da 48 MP: 0.8μm, sensore da 1/2″, FOV 79.4°, apertura f/1,75, obiettivo a 6 elementi, AF, supporto Super Pixel 4 in 1 (12 MP, 1,6 μm).

a ultra alta risoluzione da 48 MP: 0.8μm, sensore da 1/2″, FOV 79.4°, apertura f/1,75, obiettivo a 6 elementi, AF, supporto Super Pixel 4 in 1 (12 MP, 1,6 μm). Fotocamera ultra grandangolare da 8MP: 8MP, 1.12μm, FOV 120°, apertura f/2.2.

da 8MP: 8MP, 1.12μm, FOV 120°, apertura f/2.2. Camera macro da 2MP: 2MP, 1.75μm, apertura f/2.4, AF.

da 2MP: 2MP, 1.75μm, apertura f/2.4, AF. Camera di profondità da 2MP: 2MP, 1.75μm, apertura f/2.4 Risoluzione foto: 8000 x 6000.

Risoluzione video: fino a 4K 30fps.

Frontalmente, invece, è presente una fotocamera da 13MP (1.12μm, apertura f/2.0). Sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 665 è in grado di garantire ottime prestazioni nella sua categoria e questo si riflette non solo nei numeri dei benchmark ma pure nell’esperienza di tutti i giorni. Il Redmi Note 8T si “muove” bene e tutte le operazioni si svolgono in maniera sempre fluida.

Anche l’utilizzo di app notoriamente pesanti come Facebook, per esempio, non presenta difficoltà. Bene anche con i giochi dove si può contare pure su di un display ben definito e luminoso. Se non si cercano le super prestazioni dei top di gamma per utilizzi molto particolari, questo smartphone è in grado di garantire un’esperienza d’uso di ottimo livello in un po’ tutte le più classiche esigenze quotidiane.

Il Redmi Note 8T è in grado di scattare buone foto, soprattutto in ambienti ben illuminati. La fotocamera principale è quindi in grado di garantire buone prestazioni con una messa a fuoco rapida, colori reali e un buon contrasto. Discreti pure i risultati in notturna soprattutto utilizzando la modalità notte. Da evidenziare che la fotocamera da 48 MP scatta foto da 12 MP in quanto usa 4 pixel per ottenerne uno di maggiore qualità. Manualmente, comunque, si può impostare la fotocamera per scattare a 48 MP reali.

Piccolo appunto per la fotocamera grandangolare. Buoni gli scatti di giorno anche se si nota un leggero effetto fisheye sui bordi esterni (nulla di grave), ma non ottimali di notte. Meglio quindi utilizzare questa modalità di scatto di giorno.

Vista la fascia di prezzo, il comparto fotografico complessivamente si comporta bene.

Redmi Note 8T è uno smartphone che sa farsi piacere subito. Si tiene bene in mano, è bene rifinito ed offre tutto quello che serve ad un prezzo giusto. Nell’uso quotidiano non sfigura affatto con i top di gamma a patto di non voler eseguire applicazioni particolari o giocare a titoli 3D molto pesanti. Tutto è fluido e quei 3 decimi in più per avviare un’app rispetto a prodotti più blasonati e costosi non disturbano affatto.

E si telefona pure molto bene. Oggi spesso ci si dimentica che con gli smartphone si telefona ancora e da questo punto di vista la ricezione è ottimale anche in presenza di segnale basso. Buono pure l’audio in capsula.

Internet e social network non danno problemi. Tutto sempre fluido e senza grosse incertezze a meno di non imbattersi in contenuti molto pesanti. Buono anche il sensore per le impronte, affidabile e rapido.

Piccola nota stonata con l’interfaccia MIUI 10. Rispetto alla versioni precedenti sicuramente c’è stato un miglioramento anche se alcuni elementi stilistici, icone in primis, andrebbero ancora affinati. Quello che colpisce è che le notifiche non vengono visualizzate nella barra di stato se non si abbassa il relativo menu a tendina.

Come già detto, buone le foto. In condizione di luce normale i risultati sono in linea con la fascia di smartphone a cui appartiene. Dunque, scatti molto buoni nel classico punta e scatta. Così, così, come già spiegato, le grandangolari a causa di un leggero effetto fisheye. Nulla di marcato ma in alcune condizioni si nota. Piccole pecche che comunque non sminuiscono un prodotto in grado di offrire buone soddisfazioni anche in virtù del fatto che è proposto ad un prezzo decisamente interessante.

E grazie alla generosa batteria, l’autonomia non è un problema. Anche utilizzandolo parecchio, si arriva a sera senza grossi patemi d’animo. Molto carina l’app che permette di usare lo smartphone come telecomando per la TV usando il sensore IR. Funziona davvero molto bene.

In definita, un ottimo prodotto che sa essere particolarmente versatile, offrendo buone prestazioni e qualità costruttiva ad un prezzo decisamente accessibile a tutti.