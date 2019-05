Di Luca Colantuoni, 3 Maggio 2019

Sony ha annunciato tre nuovi smartphone al Mobile World Congress 2019 di Barcellona (Xperia 1, 10 e 10 Plus) con un design piuttosto originale. Xperia 10 Plus è il modello di fascia media che rappresenta il miglior compromesso tra specifiche e prezzo, in quanto offre un’esperienza d’uso soddisfacente in ogni ambito. Lo smartphone è chiaramente adatto per la fruizione dei contenuti multimediali, grazie al suo ampio schermo in formato cinema e all’elevata qualità audio.

Sony Xperia 10 Plus: tutti i dettagli

«Il nostro nuovo display esteso in formato 21:9 offre un intrattenimento a tutto schermo racchiuso in un design elegante e slanciato che si adatta perfettamente alla mano», ha dichiarato Mitsuya Kishida, Presidente di Sony Mobile al momento della presentazione. Xperia 10 Plus ha infatti un design mai visto finora, ovvero una forma allungata che permette di avere un presa salda con una sola mano. Le dimensioni sono 167x73x8,3 millimetri. Il produttore giapponese ha scelto inoltre un’altra soluzione originale per incrementare l’area di visualizzazione.

Invece di notch o fori nello schermo, Sony ha quasi eliminato le cornici su tre lati, lasciando solo quella superiore che ospita la capsula auricolare e la fotocamera frontale. L’utilizzo con una mano viene facilitato anche dalla posizione del lettore di impronte digitali sul lato destro (tra i pulsanti del volume e di accensione), accessibile sia con il pollice della mano destra che con l’indice della mano sinistra.

Lungo i bordi superiore e inferiore ci sono il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C, mentre sul lato sinistro c’è lo slot ibrido per microSD e nano SIM. Il telaio è in policarbonato opaco, un materiale meno pregiato del vetro, ma sicuramente meno scivoloso. Quattro i colori disponibili: Navy, Black, Silver e Gold.

Il nuovo Xperia 10 Plus possiede uno schermo da 6,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel) e rapporto di aspetto 21:9. Il produttore giapponese ha scelto questo formato per offrire agli utenti la migliore esperienza possibile durante la visione dei contenuti multimediali. Le proporzioni 21:9 rappresentano infatti lo standard del settore che consente di guardare video senza immagini tagliate o barre nere.

L’ampio display consente anche di utilizzare due app in contemporanea in modalità “split screen”, a beneficio del multitasking. Lo spazio viene sfruttato egregiamente anche dalle app con interfaccia a schede e scrolling verticale, oltre che dai servizi di streaming, come Netflix. Alcuni giochi però non supportano il formato 21:9, ma solo 19:9, quindi viene mostrata una banda nera sul lato.

Xperia 10 Plus possiede una dotazione hardware di fascia media. Lo smartphone integra un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 12 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.75) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x e digitale 5x.

La dual camera supporta la stabilizzazione dell’immagine (SteadyShot), la messa a fuoco automatica ibrida, la registrazione video 4K e in super slow motion a 120 fps. È possibile scattare foto e registrare video con proporzioni diverse, ad esempio 1:1 per Instagram e 21:9 per una visione perfetta sullo schermo. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Non manca ovviamente la modalità Ritratto per ottenere scatti con effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM. È inoltre presente un sistema audio in alta risoluzione con amplificatore smart che offre un suono più forte con bassi migliorati. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la ricarica rapida. La tecnologia Smart STAMINA prevede la durata della batteria e adatta di conseguenza il consumo di energia, mentre la tecnologia Ricarica adattiva esegue il monitoraggio del telefono per evitare sovraccarichi.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con modifiche non eccessive dell’interfaccia e qualche app proprietaria. Utile la funzionalità Side Sense, simile agli Edge Panel di Samsung, che permette di accedere rapidamente alle app preferite, alle impostazioni e all’icona della modalità “One-handed”, una una mini interfaccia che semplifica l’uso con una sola mano.

Il Sony Xperia 10 Plus è in vendita dal 25 febbraio 2019. Il prezzo ufficiale è 429,00 euro, ma su Amazon è possibile trovare lo smartphone ad una cifra inferiore.