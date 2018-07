Di Filippo Vendrame, 10 luglio 2018

Surface Go è l’ultima declinazione dell’apprezzato 2-in-1 Windows 10 di Microsoft. Trattasi di un prodotto pensato esplicitamente per gli studenti o per chi necessita di un dispositivo facile da trasportare, sufficientemente potente e che presenti un costo accessibile. Surface Go, infatti, è molto facile da trasportare grazie al display da 10 pollici ed alle sue misure complessive contenute. Inoltre, grazie al processore Intel Pentium è in grado di offre buone prestazioni nell’utilizzo più classico di tutti i giorni. Anche il prezzo è molto accattivante. Si parte, infatti, da 399 dollari a cui andranno aggiunti gli eventuali accessori come la Type Cover che trasforma il Surface Go in un vero e proprio mini notebook.

Un prodotto che per contenuti e prezzi vuole andarsi a confrontare anche con gli iPad di Apple ed i Chromebook di Google.

Surface Go

Surface Go: design (↑)

Dal punto di vista dell’estetica, il Surface Go non fa nulla per nascondere la somiglianza con il Surface Pro. Rispetto al fratello maggiore, presenta solamente dimensioni più piccole (245mm x 175mm x 8.3mm per 520 grammi) e bordi maggiormente arrotondati. Permangono anche le cornici spesse che sono ottime per garantire una buona usabilità quando lo si regge con le mani e si interagisce sullo schermo con le dita.

Qualità costruttiva sempre di livello premium con la medesima lega metallica utilizzata per i Surface Pro. Presente anche il kickstand che permette di inclinare e di reggere il dispositivo in tutte le posizioni possibili. Il Surface Go, dunque, offre un livello costruttivo ai massimi livelli come tutti i modelli della famiglia Surface.

Surface Go: scheda tecnica (↑)

Il display presente una diagonale da 10 pollici con risoluzione 1800 x 1200 pixel ed un aspect ratio da 3:2. Trattasi di una diagonale che non si vedeva da tempo su di un Surface. Per questo modello, Microsoft ha scelto un processore Intel Pentium Gold 4415Y con GPU integrata Intel HD 615. A seconda della variante scelta, si potrà optare per 4 o per 8 GB di RAM 1866MHz LPDDR3 con 64 o 128 GB di SSD. La casa di Redmond ha scelto di optare sul processore Intel Pentium in quanto questo modello è in grado di offrire un giusto equilibrio tra prestazioni, consumi energetici e produzione di calore.

Secondo il gigante del software, infatti, il Surface Go dispone di un’autonomia sino a 9 ore. Questo prodotto è, inoltre, fanless, cioè non dispone di una ventola per la dissipazione del calore. Questo ha permesso di ridurre ulteriormente le dimensioni e di rendere più confortevole l’utilizzo del Surface Go visto che le persone non saranno infastidite dal rumore della ventola. Frontalmente è presente una fotocamera da 5MP con supporto per il riconoscimento del volto. Fotocamera che è compatibile con Windows Hello. Posteriormente, invece, il Surface Go dispone di una fotocamera da 8MP.

Completano la dotazione tecnica una porta USB-C 3.1, lo slot microSD, il Surface Connect, il jack per le cuffie, il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ed il Bluetooth 4.1. Entro fine anno dovrebbe arrivare anche una variante LTE. Presente anche un doppio speaker frontale Dolby Audio Premium.

Dal punto di vista software, il Surface Go dispone di Windows 10 con l’opzione S Mode. Questo significa che sarà possibile utilizzare solamente le applicazioni presenti nel Microsoft Store. In ogni caso, in ogni momento, gli utenti potranno passare a Windows 10 Pro gratuitamente.

Il Surface Go disporrà anche di una serie di accessori dedicati. Il primo è l’immancabile Type Cover che permette di utilizzare questo dispositivo come un vero mini notebook. Type Cover che si caratterizza per un trackpad di generose dimensioni in grado di migliorare l’usabilità. Il secondo accessorio è la ben nota Surface Pen attraverso la quale sarà possibile scrivere e disegnare a schermo. Il terzo accessorio è il nuovo mouse Bluetooth “Surface Mobile Mouse“. Un prodotto particolare che si caratterizza per quattro pulsanti e per la rotellina metallica per lo scrolling delle pagine.

Surface Go: disponibilità e prezzo (↑)

I prezzi italiani non sono stati ancora resi noti, tuttavia il Surface Go sarà venduto in America ai seguenti prezzi:

Surface Go con 4GB di RAM e 64GB di SSD a 399 dollari

Surface Go con 8GB di RAM e 128GB di SSD a 549 dollari

La nuova Type Cover costerà tra i 99 e i 129 dollari a seconda del modello scelto. La Surface Pen costa 99 dollari, mentre il nuovo Surface Mobile Mouse 34,99 dollari.