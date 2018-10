Di Davide Trulli, 18 luglio 2018

Lo smartphone Xiaomi Mi Mix 2S è, come ci si può immaginare, un upgrade del precedente Mi Mix 2 che va quindi a migliorare un prodotto già molto apprezzato dalla sua clientela. Rispetto al suo predecessore sono mantenute alcune caratteristiche come la fotocamera anteriore posta in basso sotto allo schermo ed una maggiore maneggevolezza rispetto ai primi modelli. Ci sono poi delle importanti novità come un processore aggiornato, la carica senza fili e finalmente la doppia camera posteriore.

XIAOMI MI MIX 2S: Tutti i dettagli:

Il design è molto elegante ed essenziale e somiglia molto a quello di MiMix 2, di cui mantiene uno schermo da 5,99 pollici Full HD+ che riesce ad occupare tutto lo spazio anteriore anche senza il “notch”. Lo schermo si dimostra particolarmente immersivo perché la camera anteriore viene spostata in basso. La scocca posteriore si distingue dai competitor per la scelta della ceramica come materiale, il che gli da un effetto molto luminescente. E’ un display nella media che non promette prestazioni eccezionali ma neanche di bassa qualità.

Scheda tecnica (↑)

Mi Mix 2s monta come i suoi predecessori uno Snapdragon 845 ella Qualcomm, il che rappresenta un miglioramento.

Presente una batteria da 3400 mAh in grado di durare per un’intera giornata e anche il sistema di ricarica Qi senza fili. Supporta inoltre Quick Charge 3.0 attraverso la sua porta USB Type-C.

Lo scanner di impronte digitali ben funzionante si trova sulla scocca posteriore, rendendo l”interfaccia frontale molto pulita.

E’ uno smartphone dual SIM si connette in 4G supportando connessioni dati veloci ma anche il VoLTE per telefonate con suono ad alta qualità. La connettività è garantita dai moduli WiFi a/b/g/n/ac, GPS e NFC. Presenti inoltre la porta USB Type-C, ma assente il jack audio da 3,5 millimetri. Mi MIX 2s ha una doppia fotocamera posteriore da 12+12 megapixel superiore a quella del modello precedente ed ha una buona performance in condizioni di scarsa illuminazione. E’ presente una funzionalità AI per ottimizzare gli scatti grazie all’intelligenza artificiale simile a quella presentata negli smartphone del concorrente Huawei.

Lo Xiaomi Mi MIX 2S è disponibile in due colori: bianco e nero, in Italia si può acquistare presso il Mi Store autorizzato di Milano e online. I prezzi sono di 499,90 euro per la versione con 64 GB di storage e 599,90 euro per quella da 128 GB, Online si possono trovare già a cifre minori: 439€ (64 GB) e 519€ (128GB) . Il Mi Wireless Charger Pad costa 19,99 euro.

previous Usa le frecce destra/sinistra della tastiera per cambiare immagine next

Il design particolare e la scelta della ceramica sul retro fanno di Mi MIX 2S uno smartphone che offre belle sensazioni di utilizzo: sembra di avere tra le mani un prodotto luxury, tra l’altro presentato in una confezione molto carina e curata.

La scelta di posizionare la fotocamera interna nell’angolo inferiore destro del cellulare è la prerogativa che permette di avere il look full screen, andando però a sacrificare leggermente la versatilità: per scattare i selfie è necessario ruotare il dispositivo. A livello hardware il processore ad 8 core da 2,8Ghz ed i 6GB di RAM si fanno sentire, rendendo MI MIX 2S fluido nell’utilizzo anche quando ci sono più applicazioni che girano in background.

Ottimi anche gli spazi di archiviazione, che vanno da 64 a 128GB. Per quanto concerne la (doppia) fotocamera posteriore la risoluzione di 12MP è relativamente bassa ma compensata da un’ottima nitidezza e qualità di immagine, supportata anche dall’AI che risulta essere molto utile nel riconoscimento delle scene e dei soggetti. La batteria si può ricaricare via wireless ed ha una resa che permette tranquillamente di arrivare a fine giornata.

Di contro si possono trovare l’assenza di impermeabilità e la mancanza dell’ingresso jack da 3.5 per le cuffie, risolvibile con il cavo adattatore fornito in dotazione. Altro piccolo difetto potrebbe essere quello già citato della collocazione della fotocamera interna, a cui tuttavia ci si abitua in poco tempo e facilmente.