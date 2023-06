Redmi Note 12 Pro 5G con display da 120Hz AMOLED: 130 euro di sconto su Amazon

Il Redmi Note 12 Pro 5G è spettacolare solo si parla del suo display: un pannello AMOLED da 120 Hz. Potrai guardare i tuoi film preferiti, giocare o navigare sul web tutto con una fluidità mai vista pprima. Acquistalo ora su Amazon a soli 260,40€ invece di 399,90€.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il processore Snapdragon 5G, che offre un’esperienza di navigazione fluida e veloce, oltre a permettere connessioni di rete ultraveloci. Grazie a questo processore di ultima generazione, potrai sfruttare la rete 5G per scaricare file in pochi secondi, giocare online senza lag e fare streaming di contenuti in alta definizione.

Non dovrai più preoccuparti della durata della batteria con questo smartphone. La sua potente batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia importante, e la ricarica rapida a 33W ti permetterà di tornare in azione in poco tempo.

Con 6GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, il Redmi Note 12 Pro 5G garantisce abbastanza spazio per le tue app, foto e video.

Disponibile nel raffinato colore Midnight Black, il Redmi combina eleganza e potenza in un unico dispositivo. Se stai cercando uno smartphone potente, affidabile e dal grande valore, allora è la scelta giusta per te. Non lasciarti scappare lo sconto incredibile del 35% e acquistalo ora su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.