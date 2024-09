Redmi Note 14: i nuovi smartphone del sub-brand di Xiaomi sono ufficiali

Xiaomi ha annunciato ufficialmente la serie Redmi Note 14. Dopo vari teaser, il sub brand dell’OEM asiatico ha confermato il lancio della tanto attesa serie Redmi Note 14, che avverrà la prossima settimana. L’annuncio, fatto tramite Weibo, include un poster che mostrava due dispositivi.

Redmi Note 14: scopriamo le caratteristiche

Entrambi i telefoni sembrano condividere un design con modulo fotocamera di forma squadrata e vantano un corpo curvo, anche se uno dei dispositivi ha le lenti nascoste sotto un pannello di vetro, mentre l’altro presenta anelli delle fotocamere più pronunciati. La durabilità e la fiducia dell’utente sembrano essere i punti di forza della nuova serie. Redmi ha sottolineato che tra gli aspetti principali dei nuovi telefoni ci sono “resistenza alle cadute, impermeabilità e garanzia di assistenza”. I preorder per la serie sono già iniziati sul sito ufficiale dell’azienda (almeno in Cina) permettendo ai potenziali acquirenti di assicurarsi un posto in anticipo. Si prevede che la nuova serie includa tre modelli: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+.

Il Redmi Note 14 sarà il dispositivo più economico della gamma. Si dice che sarà dotato di un display AMOLED con risoluzione 1.5K, un miglioramento rispetto al pannello FHD del modello precedente.

Per quanto riguarda la fotografia, il Note 14 5G dovrebbe essere equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore da 50MP. Sotto il cofano, probabilmente monterà un chipset MediaTek Dimensity 6100+. Salendo di livello, i modelli Pro e Pro+ potrebbero avere un display OLED curvo con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Entrambi dovrebbero inoltre disporre di un sistema di tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel. Il modello Pro potrebbe essere alimentato dal nuovo chip Snapdragon 7s Gen 3, mentre il Pro+ potrebbe utilizzare il processore Dimensity 7350. Infine, uno dei terminali dovrebbe supportare una ricarica rapida estremamente veloce da 90W. Restate connessi per ulteriori novità in merito.