Redmi Note 14: la serie di midrange sarà svelata a breve

La serie Redmi Note 14 sarà lanciata il 26 settembre. La compagnia asiatica ha finalmente confermato la data di lancio per il mercato cinese: i nuovi modelli Note 14 verranno presentati alle 19:00 (ora locale) del 26 settembre in Cina. Durante lo stesso evento, l’azienda svelerà anche i Redmi Buds 6, gli auricolari TWS. Ecco un riepilogo delle informazioni confermate finora.

Redmi Note 14: tutti i dettagli della serie in arrivo

Oltre alla data di lancio, il brand ha rivelato ulteriori dettagli sulla serie Note 14. La linea includerà tre modelli: il Note 14, il Note 14 Pro e il Note 14 Pro+. Le immagini ufficiali mostrano che sia il Note 14 Pro che il Note 14 Pro+ avranno un display con bordi curvi. Il Note 14 Pro è dotato di un’isola fotocamera a forma squircle che ospita tre sensori e un flash LED. I sensori sono coperti da un vetro protettivo. Entrambi i dispositivi avranno una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), supportata da altre due fotocamere e un’unità flash LED.

Il Redmi Note 14 Pro sarà disponibile in quattro colorazioni: Midnight Black, Mirror Porcelain White, Twilight Purple e Phantom Blue. Il Note 14 Pro+ sarà invece offerto in tre varianti: Midnight Black, Mirror Porcelain White e Sand Star Green. I colori del Note 14 non sono ancora stati confermati.

Un secondo poster conferma che i modelli Pro offriranno una resistenza a polvere e acqua con certificazione IP69. Inoltre, tutti e tre i modelli saranno dotati di protezione Gorilla Glass Victus 2 per i display. Redmi offrirà il servizio “King Kong Guarantee” per gli acquirenti della serie(in Cina). Questo include una garanzia di un anno contro i danni causati dall’acqua, una sostituzione gratuita dello schermo nel primo anno e una copertura di un anno per la batteria. Il servizio include anche una garanzia di cinque anni per la batteria, che prevede la sostituzione se la capacità scende sotto l’80%, e una clausola di sostituzione “senza riparazione” entro 365 giorni per guasti hardware. Attivare questo servizio potrebbe costare 595 Yuan (~85 dollari). Non sappiamo se approderà anche da noi in Europa.

Secondo i rapporti, i modelli Redmi Note 14 Pro avranno un pannello OLED 1.5K, una tripla fotocamera da 50 megapixel e supporto alla ricarica rapida fino a 90W. I chip Snapdragon 7s Gen 3 e Dimensity 7350 potrebbero alimentare rispettivamente il Note 14 Pro e il Note 14 Pro+.