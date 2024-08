Redmi Pad Pro è ufficiale con display 2.5K a 120Hz a 379€

Xiaomi ha lanciato ufficialmente oggi il suo ultimo dispositivo, il Redmi Pad Pro 5G, un tablet pensato per gli utenti che cercano un dispositivo versatile per intrattenimento e produttività. Redmi Pad Pro 5G si presenta come una scelta interessante per chi cerca un tablet potente, ad un prezzo molto competitivo.

Display da 12 pollici 2.5K a 120Hz

Il Redmi Pad Pro 5G si distingue per il suo ampio display da 12,1 pollici con una risoluzione di 2,5K (2560 x 1600) a 249 ppi, promettendo un’ottima qualità visiva . Con un refresh rate di 120Hz, questo tablet promette una fluidità eccezionale in ogni situazione, sia che si tratti di navigare sul web, guardare video o giocare. L’aspetto del display in formato 16:10 è pensato per ottimizzare l’esperienza di visione, riducendo l’affaticamento visivo durante sessioni di utilizzo prolungate.

L’esperienza audiovisiva è ulteriormente arricchita dai quattro altoparlanti stereo integrati con tecnologia Dolby Atmos, che garantiscono un suono nitido e coinvolgente, perfetto per godersi film, musica e giochi con una qualità sonora superiore.

Dal punto di vista delle prestazioni, il tablet è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, che assicura performance di fascia alta, sia per attività lavorative che per il gaming. Il Redmi Pad Pro 5G è supportato dal sistema operativo Xiaomi HyperOS, che facilita la connettività e la condivisione tra dispositivi Xiaomi, offrendo un ecosistema perfettamente integrato. La batteria da 10000mAh con ricarica rapida a 33W promette un utilizzo prolungato senza preoccupazioni, garantendo che il dispositivo rimanga operativo per tutta la giornata.

Il tablet è inoltre compatibile con accessori come la Redmi Smart Keyboard e la Redmi Smart Pen, che aggiungono versatilità e potenza al dispositivo. La tastiera offre una digitazione comoda e precisa, mentre la penna, con 4096 livelli di sensibilità alla pressione, permette una scrittura fluida e naturale, rendendo il tablet un perfetto strumento sia per la creatività che per la produttività.

Prezzo e Promozione di Lancio

Il Redmi Pad Pro 5G è disponibile a partire da oggi, 7 agosto, esclusivamente su mi.com, al prezzo di 379,90€ per la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. È disponibile nella colorazione black, che conferisce al dispositivo un aspetto elegante e moderno.

In occasione del lancio, Xiaomi offre una promozione speciale: dal 7 agosto fino al 18 agosto, sarà possibile acquistare il Redmi Pad Pro 5G in bundle con la Redmi Smart Keyboard e la Redmi Smart Pen, offrendo così un pacchetto completo per chi desidera massimizzare la propria esperienza di utilizzo.