Regalo di Natale last minute: Smartwatch unisex scontatissimo al -70%

In cerca di regali di Natale last minute? Abbiamo la soluzione che fa per te! Oggi su Amazon lo Smartwatch unisex Uaue è disponibile a soli 29 euro con un mega sconto del 70%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è prevista prima di Natale, ma fai in fretta perchè le scorte sono in esaurimento!

Smartwatch unisex Uaue: tutte le funzionalità

Lo Smartwatch unisex Uaue si caratterizza, innanzitutto, per un’ottima modalità Bluetooth grazie alla quale, con il microfono integrato e l’altoparlante ad alta fedeltà, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate direttamente sull’orologio.

Un’altra caratteristica importante è il monitoraggio della salute h24: il dispositivo tiene sotto controllo la frequenza cardiaca, oltre a tenere traccia dei passi e delle calorie bruciate. Inoltre monitora i tuoi schemi di sonno e di respirazione in modo da poter presente le anomalie per migliorarle ottimizzando lo stile di vita quotidiana.

Dal punto di vista del design, questo modello è dotato di un touch screen a colori TFT da 1,91 pollici, che offre una comoda visualizzazione e funzionamento, un tocco confortevole e flessibile e un’esperienza visiva eccellente. Inoltre offre una selezione di oltre 200 bellissimi quadranti tra cui scegliere così da personalizzarlo a proprio piacimento.

Ovviamente, l’orologio è anche un ottimo compagno di allenamento con le sue 110 modalità sportive, tra cui corsa, yoga e altro. È anche in grado di tracciare con precisione i tuoi passi, il tempo, la distanza e le calorie bruciate, oltre ad altre metriche quotidiane.

