Rete internet super veloce con il Router Mercusys TP-Link in maxi sconto (-30%)

A volte in casa la connessione salta o va a rilento? La soluzione perfetta ai tuoi problemi è il Router Mercusys TP-Link, oggi disponibile su Amazon a soli 69 euro con un super sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Router Mercusys TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Router Mercusys TP-Link è un dispositivo di ultima generazione ideale per ottimizzare la tua connessione Wi-Fi offrendo una linea internet sempre affidabile e velocissima.

In primis, è dotato dello standard Wi-Fi 7 che implementa nuove tecnologie come Multi-Link Operation, 4K-QAM e canali 160MHz che consentono al router di gestire traffico dati ad alta intensità, raggiungendo velocità elevatissime in qualsiasi momento.

Allo stesso tempo, dispone della tecnologia Beamforming che concentra il segnale nei punti della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi evitando dispersioni e migliorando l’efficienza e la velocità dell’intera rete. Tra l’altro, la sicurezza è sempre garantita grazie allo standard di Crittografia WPA3 che riesce ad evitare tentativi di intrusione password guessing, proteggendo i tuoi dati anche in caso di crackaggio della sessione.

La connettività è un altro punto di forza in quanto è dotato di una porta WAN 2.5Gbps e una porta LAN 2.5Gbps grazie alla quale potrai connettere alla rete dispositivi come PC, smart TV, console di gioco o NAS.

