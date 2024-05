Ricarica 4 dispositivi CONTEMPORANEAMENTE con il Caricatore a PREZZO MINI

Per avere i tuoi dispositivi sempre carichi e pronti all’uso, approfitta della promozione speciale sul Caricatore Baseus 4-in-1, oggi disponibile su Amazon a soli 41 uro grazie ad un coupon di sconto del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Caricatore Baseus 4-in-1: energia extra per tutti i tuoi dispositivi

Il Caricatore Baseus 4-in-1 include 2 porte USB-C da 100W ciascuna e 2 porte USB-A da 60W ciascuna, consentendo la ricarica rapida di smartphone e laptop.

Utilizzando una singola porta USB-C, un MacBook Pro da 16 pollici può essere completamente ricaricato in circa 2 ore. Questo vuol dire che la funzione di ricarica rapida da 100W consente di risparmiare tempo prezioso.

La compatibilità è estesissima: supporta una vasta gamma di protocolli di ricarica rapida rendendolo adatto per dispositivi Apple come la serie iPhone 15 e dispositivi Android come la serie Samsung S23. Può anche essere utilizzato per tablet iPad, notebook MacBook e altri dispositivi per abilitare la ricarica rapida. Con la funzione di distribuzione intelligente della corrente integrata BPS, è possibile caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Il power bank utilizza la tecnologia GaN (nitruro di gallio), permettendo una dimensione compatta nonostante la sua capacità di gestire 4 dispositivi di ricarica rapida a 100W. È super compatto quindi ideale per i viaggi o qualsiasi spostamento. Il materiale GaN offre un’elevata efficienza di ricarica, basse temperature e sicurezza, rendendolo la scelta migliore per i caricabatterie ad alte prestazioni.

