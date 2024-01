Ride 5 Day One Edition Xbox Series X: oggi in sconto SHOCK!

Amante delle due ruote? Ecco il titolo che fa per te! Ride 5 Day One Edition per Xbox Series X oggi è in super sconto Amazon! Approfitta subito della promo del 32% e acquista uno dei titoli più divertenti disponibili per la console di punta di casa Microsoft. Il prezzo? Solo 39,99€! Cosa aspetti?

Ride 5 Day One Edition: il titolo per Xbox Series X più divertente del momento

Se sei amante delle due ruote e cerchi un titolo per la simulazione di guida, Ride 5 è senza dubbio quello che fa per te. Si tratta di un titolo che promette realismo senza precedenti grazie non solo ad una dinamica di guida super evoluta, ma anche alla presenza di agenti atmosferici super realistici!

Trasformerai quindi la tua passione per le due ruote in divertimento per console: riuscirai, anche da zero, a sentire sotto le tue dita la moto e a gareggiare contro tutti i tuoi avversari. Grazie agli aiuti basati sull’intelligenza artificiale che fa parte del gioco, riuscirai a gestire in modo egregio la moto domandola.

Il divertimento è assicurato: metti alla prova le tue abilità con la modalità Endurance e sfida avversari in giro per il mondo. Così potrai misurarti contro tutti i diversi avversari e sfrutterai tutte le potenzialità del titolo. Sfrutta al massimo le tue abilità grazie alle decine di possibilità messe in campo dal gioco.

Diventa il miglior pilota su ciascuna delle piste mozzafiato a disposizione dell’utente: gareggerai per diventare primo indiscusso.

Cosa aspetti? Acquista subito Ride 5 Day One Edition per Xbox Series X: oggi il titolo è in super sconto Amazon. Il prezzo? Grazie al ribasso del 32% è di soli 39,99€! Non aspettare: acquista immediatamente il titolo e regalati ore ed ore di divertimento!

