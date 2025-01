Rimodulazioni TIM, aumentano le tariffe: batosta per gli utenti

Il mercato degli operatori telefonici in Italia offre un’ampia scelta per tutti gli utenti. Nel corso degli anni, i vari provider hanno lanciato moltissime promozioni che includono Giga di internet, minuti ed SMS a prezzi sempre più vantaggiosi. Il tutto appoggiandosi sulle infrastrutture di ultima generazione per godere di rete in qualsiasi luogo e per appoggiarsi al 5G.

Motivo per cui, spesso vengono annunciate modifiche ai canoni mensili per poter usufruire dei piani tariffari disponibili. Proprio in questo senso, nelle scorse ore sono state annunciate nuove rimodulazioni TIM che sanno di batosta per i clienti. Si parla infatti di importanti aumenti di prezzo per alcune delle promo più diffuse. Con la possibilità di recedere comunque il contratto senza penali.

Rimodulazioni TIM: tutte le modifiche ai prezzi

Le ultime rimodulazioni TIM interessano un ampio pacchetto di promozioni, dunque bisogna stare attenti perché potrebbe esserci anche la propria nella lista. Si parte dai clienti di linea mobile delle offerte di TIMVISION. Il costo mensile di queste promo avrà aumenti che vanno da 1 a 3 euro a partire dal primo addebito successivo al 23 febbraio.

Stessa sorte anche per i clienti di linea fissa con TIMVISION, per i quali è previsto un rincaro compreso tra 1 e 3 euro. Come spiegato dall’annuncio dell’operatore nell’ambito delle rimodulazioni TIM. In questo caso, l’aumento scatta a partire dal primo rinnovo successivo al 1° marzo.

E non è finita qui, perché l’ultima delle rimodulazioni TIM riguarda alcune offerte TIMVISION Light che, dal. 1° marzo, avranno rincari non ancora specificati. Infine ci sono diverse offerte di linea fissa, che arriveranno a costare da 2 a 2,90 euro in più al mese. Tutti i clienti coinvolti riceveranno in questi giorni un SMS o un avviso sulla fattura di gennaio. Sarà possibile, entro il 22 marzo, dare comunicazione di recesso del contratto senza dover scontare alcun tipo di penale. Come previsto ai sensi della Legge.