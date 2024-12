Ring Intercom di Amazon a meno di metà prezzo: lo sconto folle è del -62%

È il momento giusto di rendere smart il citofono di casa con il Ring Intercom di Amazon! Oggi è disponibile a soli 37 euro con un mega sconto del 62%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Ring Intercom di Amazon: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ring Intercom di Amazon è un gadget di ultimissima generazione che permette di rendere intelligente il citofono di casa in maniera più semplice che mai.

Sfruttando semplicemente l’applicazione Ring da scaricare sul tuo smartphone potrai ricevere sempre avvisi in tempo reale e aprire l’ingresso dell’edificio da qualsiasi luogotu sia. Inoltre, grazie al suo audio bidirezionale, è possibile parlare al citofono con i visitatori, che si tratti dei bambini, di amici o familiari, o di un corriere Amazon, direttamente dal tuo cellulare.

La modalità di montaggio è davvero semplicissima in quanto non è necessaria alcuna foratura o installazione complessa: basterà collegare il dispositivo direttamente al sistema citofonico in uso senza bisogno di modifiche all’infrastruttura condivisa dell’edificio. In più, sfruttando le strisce di montaggio autoadesive incluse nella confezione, puoi configurare tutto molto rapidamente e senza problemi.

Un’altra caratteristica importante del gadget è la sua compatibilità con Alexa: con semplic comandi vocali è possibile parlare con i visitatori o aprire l’ingresso dell’edificio, rendendo la gestione del citofono ancora più comoda.

Oggi il Ring Intercom di Amazon è disponibile su Amazon a soli 37 euro con un mega sconto del 62%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.