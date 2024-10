Ring Intercom di Amazon: il citofono smart al suo prezzo minimo storico (-60%)

Una casa più intelligente parte da un citofono smart capace di monitorare l’ingresso e ottimizzare la modalità di ingresso anche da remoto. Oggi su Amazon trovi il Ring Intercom al suo prezzo minimo storico di soli 39 euro grazie ad un mega sconto del 60%.

Ring Intercom di Amazon: modalità di installazione e funzionalità

Il Ring Intercom di Amazon è uno strumento tecnologico di ultima generazione che oggi puoi acquistare al suo prezzo minimo storico.

Grazie a questo dispositivo intelligente, potrai ricevere avvisi in tempo reale ogni volta che un visitatore suona al citofono e aprire l’ingresso dell’edificio sfruttando semplicemente l’app Ring. In particolare, la funzione di apertura a distanza è utilissima anche perché ti consente di aprire il portone anche quando sei impegnato in altre faccende, sia in ufficio che a casa.

Un’altra caratteristica importante è la sua compatibilità con Alexa che ti permette di parlare con chi suona al citofono e aprire il portone utilizzando semplicemente i comandi vocali.

La modalità di installazione, tra l’altro, è davvero semplice e può essere effettuata in autonomia senza l’intervento di nessun tecnico. Il dispositivo, infatti, si collega al citofono esistente e non comporta nessuna modifica funzionale al sistema citofonico del condominio. In più, con la funzione di verifica automatica per le consegne Amazon, puoi consentire l’accesso a corrieri verificati per consegnare in modo sicuro i pacchi Amazon all’interno dell’edificio.

