Risparmia 200€ sul Google Pixel Tablet con base di ricarica: occasione irripetibile

Amazon ha appena lanciato un’offerta davvero speciale su uno dei dispositivi tech più innovativi del momento! Si tratta del Google Pixel Tablet con Base di ricarica, oggi disponibile a soli 399 euro con un super sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere è davvero più unica che rara, approfittane subito!

Google Pixel Tablet con Base di ricarica: tutte le funzionalità

Il Google Pixel Tablet con Base di ricarica è il primo tablet Android con chip Tensor G2 integrato che, tra l’altro, usa l’IA di Google per offrire sempre unao streaming fluido, videochiamate di qualità e tantissime altre funzionalità all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di uno schermo da 11 pollici con colori brillanti e luminosità adattiva, quindi si adegua perfettamente alla luce esterna e risulta ideale sia per lo streaming che per l’editing di foto e video. Non è da meno la batteria super potente che offre un’autonomia che permette di utilizzarlo in modo intensivo anche per una giornata intera, oltre ad avere 12 ore di video no-stop.

Tra l’altro nella promozione è compresa la tastiera per Pixel Tablet per digitare nella massima fluidità qualsiasi testo, la penna adibitia con cui poter buttare giù schizzi e idee ed esprimere la tua creatività con disegni dal tratto iper preciso.

Per finire, l’innovativa funzione di Quick Share permette di condividere rapidamente e in sicurezza foto, video e altro tra il tuo Pixel Tablet e altri smartphone e laptop vicini.

