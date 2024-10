Risparmia 200€ sul pc ASUS Zenbook 14: offerta imbattibile lanciata da Amazon

Oggi Amazon ha lanciato una promozione eccezionale su un laptop top di gamma, adatto sia a lavoro che per divertirsi a casa. Si tratta dell’ASUS Zenbook 14, al momento disponibile a soli 1.199 euro con uno sconto maxi del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

ASUS Zenbook 14: tutte le caratteristiche tecniche

L’ASUS Zenbook 14 è un laptop di ultima generazione ideale sia per il tuo lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzitutto si contraddistingue per un display da 14” 3K 120Hz con tecnologia ASUS Lumina OLED che garantisce immagini incredibilmente vivide e dettagliate, con una fedeltà cromatica conforme agli standard grazie alla certificazione PANTONE Validated e TÜV Rheinland per la riduzione delle emissioni di luci blu e la cura degli occhi.

Il multitasking e tutte le operazioni saranno più efficienti che mai grazie al motore NPU AI integrato nel Processore Intel Core Ultra. Inoltre vanta una RAM di 16 GB con l’archiviazione SSD ultraveloce fino a 1 TB che ti permetteranno di aspettare meno e di lavorare più velocemente, ovunque tu sia.

Allo stesso tempo, l’esperienza audio sarà sempre impeccabile grazie agli altoparlanti Super-linear, allo Smart Amplifier e all’ASUS Audio Booster: con queste specifiche, potrai letteralmente immergerti in ogni contenuto multimediale e sentirti come se fossi al centro dell’azione.

Oggi l’ASUS Zenbook 14 è disponibile su Amazon a soli 1.199 euro con uno sconto maxi del 14%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.