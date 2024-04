RISPARMIA 30€ sulle cuffie Bluetooth JBL: 40 ore di autonomia

Hai bisogno di un buon paio di cuffie per le tue sessioni di allenamento fuori casa? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa l’ultima offerta di Amazon che ti propone le cuffie JBL TUNE 230NC in offerta al sensazionale prezzo di soli 67 euro, con più di 30 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso JBL.

Cuffie Bluetooth JBL: musica per le tue orecchie

La qualità del suono è senz’ombra di dubbio una delle maggiori prerogative alla base di queste cuffie Bluetooth, che ti garantiscono una qualità d’ascolto mai avuta prima su un modello del genere, potenziato dall’audio JBL Pure Mass.

Una delle funzionalità più apprezzate è sicuramente la cancellazione attiva del rumore, che ti consente di ridurre selettivamente tutti i fastidiosi rumori esterni, permettenedoti di concentrarti esclusivamente sul contenuto musicale che stai riproducendo in quel preciso momento. È disponibile anche la modalità TalkThru Ambient Aware, che permette invece di aumentare la consapevolezza dell’ambiente circostante, soprattutto se ti muovi in mezzo al traffico.

L’autonomia di queste cuffie JBL è davvero sensazionale e a dir poco sbalorditiva, grazie alla batteria al litio che ti garantisce fino a 40 ore di riproduzione musicale continua. Oltre a questo è presente anche una funzionalità di ricarica rapida, che ti permette di avere fino a 2 ore di ascolto con appena 10 minuti di ricarica.

Molto apprezzata anche la certificazione IPX4, che garantisce la massima protezione contro acqua e sudore, permettendoti di portarle praticamente ovunque, anche al mare o in piscina, senza la preoccupazione di eventuali gocce d’acqua che potrebbero cadere sulla sua superficie.

Con poco più di 60 euro ti porti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente in commercio, con cui potrai ascoltare al meglio la tua musica preferita, film e serie TV in streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare queste cuffie JBL Tune 230NC in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.