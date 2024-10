Risparmia 700€ sulla Smart TV Samsung da 55 pollici: l'affare è d'oro

Su Amazon oggi hai la possibilità di acquistare una delle ultime smart TV lanciate sul mercato ad un prezzo scontatissimo! Parliamo della Samsung OLED TV da 55 pollici, al momento disponibile a soli 997 euro con un mega sconto del 41%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 700 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung OLED TV da 55 pollici: tutte le caratteristiche tecniche

La Samsung OLED TV da 55 pollici è un vero e proprio portento della tecnologia capace di portare il cinema nel salotto di casa tua.

È dotata dell’innovativo processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K che garantisce sfumature di colore vivide e realistiche per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale. In più vanta la Tecnologia OLED HDR che offre la massima luminosità e un contrasto migliore così da farti letteralmente immergere nei film o nei tuoi videogiochi preferiti.

Anche dal punto di vista dell’esperienza audio questo dispositivo si distingue dagli altri modelli sul mercato per una serie di funzionalità all’avanguardia come l’Audio surround 3D che è sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva, e l’Adaptive Sound Pro che calibra automaticamente i suoni in base ai contenuti.

In più, la sua modalità di utilizzo sarà più semplice che mai con la Smart Hub che permette di sistemare i tuoi contenuti e riunire film, giochi e programmi preferiti in un unico posto per averli sempre a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.