Risparmia in bolletta con il Termostato intelligente a metà prezzo

Termostato intelligente Tado: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Termostato intelligente Tado è perfetto per rendere smart il riscaldamento di casa, permettendo di risparmiare in bolletta.

La modalità di installazione è semplicissima ed è adatto a caldaie a gas che supportano OpenTherm e controllo a relais, pompe di calore e impianti idraulici di riscaldamento a pavimento con termostato cablato. L’utilizzo è ancora più facile e veloce grazie ad un display intuitivo su cui controllare diverse tipologie di parametri.

In più questo dispositivo offre tantissime funzionalità per quanto riguarda il controllo del riscaldamento da effettuare tramite app, come la pianificazione smart, il Geofencing avanzato, il rilevamento di finestre aperte senza sensori e tanto altro ancora.

Questo modello ti permette di controllare facilmente la temperatura di ogni stanza non solo attraverso l’applicazione ma sfruttando anche gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri. Dal punto di vista tecnico, il Matter consente ai vari dispositivi domotici di comunicare tra loro, mentre Thread garantisce la stabilità della rete in ogni momento della giornata.

Oggi il Termostato intelligente Tado è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto bomba del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.