Risparmia in bolletta con il Termostato intelligente a quasi metà prezzo (-44%)

Le temperature sono in ribasso e gli impianti di riscaldamento in casa, di conseguenza, sono attivi per molte ore al giorno. Per ottimizzare i consumi e risparmiare in bolletta, prova il Termostato X starter kit di tado: oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 44%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfittane il prima possibile, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Termostato X starter kit di tado: come utilizzarlo

Il Termostato X starter kit di tado è un gadget di ultima generazione ideale per controllare i consumi energetici, limitando i costi in bolletta soprattutto nei mesi invernali.

La modalità di installazione è semplicissima, e nello specifico può essere utilizzato con caldaie a gas che supportano OpenTherm e controllo a relais, pompe di calore e impianti idraulici di riscaldamento a pavimento con termostato cablato.

Allo stesso tempo, l’utilizzo del dispositivo è molto intuitivo grazie all’aiuto dell’app adibita attraverso la quale è possibile gestire diverse funzioni come la pianificazione smart, il Geofencing avanzato, il rilevamento di finestre aperte senza sensori e tanto altro ancora.

Inoltre, è possibile anche controllare facilmente la temperatura di ogni stanza utilizzando gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri.

Nella promozione sono inclusi il Matter che consente ai vari dispositivi domotici di comunicare tra loro, mentre Thread garantisce la stabilità della rete grazie al Bridge X o un altro Thread Border Router.

Oggi il Termostato X starter kit di tado è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 44%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfittane il prima possibile, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.