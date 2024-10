Risparmia più di 100€ sull'Apple iPhone 14: promo bomba su eBay

È ora di rinnovare il tuo smartphone? Hai bisogno di un modello prestante da utilizzare sia per lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’Apple iPhone 14, oggi disponibile su eBay a soli 609 euro con uno sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile dell’offerta speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 14: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

L’Apple iPhone 14 è uno dei modelli Apple più venduti in assoluto in quanto vanta una serie di specifiche tecniche che accontentano anche gli utenti più esigenti.

È dotato dell’innovativo chip A15 Bionic che garantisce prestazioni sempre di alto livello, così da poter effettuare tutte le operazioni che vuoi in maniera più fluida e veloce che mai.

Un’altra specifica interessante del dispositivo è il suo grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevata che offre immagini sempre nitide e contenuti multimediali realistici in qualsiasi condizione di luce esterna. Allo stesso tempo la sua fotocamera da 12 megapixel ti stupirà permettendoti di scattare foto e realizzare video impeccabili e dai particolari davvero minuziosi.

La batteria dell’iPhone non è da meno tanto da offrire un’autonomia elevatissima che supera le 24 ore, mentre la ricarica rapida ti permette di ottenere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti. Per finire, la memoria interna da 128 GB è abbastanza grande da poter archiviare qualsiasi tipologia di file ed averlo sempre a portata di mano.

Oggi l’Apple iPhone 14 è disponibile su eBay a soli 609 euro con uno sconto del 15%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile dell’offerta speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.