Risparmia più di 200€ sull'innovativa Smart TV Hisense da 75 pollici

Abbiamo per te un gioiellino della tecnologia che porterà il cinema a casa tua! Si tratta della Smart TV Hisense da 75 pollici, oggi disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto bomba del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Smart TV Hisense da 75 pollici: specifiche tecniche e funzionalità

La Smart TV Hisense da 75 pollici è un gioiellino di ultima generazione capace di portare la magia del cinema nel salotto di casa tua.

Si contraddistingue per il suo upscaler AI 4K che garantisce immagini a risoluzione elevatissima per tutti i tipi di contenuti multimediali, che si tratti di film classici o moderni contenuti in streaming. Tra l’altro la tv offre più di un miliardo di sfumature di colore così da farti vivere in prima persona qualsiasi avventura sullo schermo.

In più, la sua tecnologia Direct Full Array trasforma il display in una vera e propia tela di precisione, con colori più ricchi e neri più profondi per un’immagine straordinaria su tutto il display in ogni occasione.

Anche gli appassionati di videogiochi rimarranno a bocca aperta grazie al Game Mode Plus che combina un pannello a 60 Hz con una Game Bar integrata per un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi così da poter primeggiare anche nelle sfide più difficili.

