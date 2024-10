Risparmia più di 210€ sul Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame

Perché spezzarsi la schiena per pulire casa quando puoi delegare le faccende domestiche al Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame L40 Ultra? Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 984 euro con un mega sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 215 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame L40 Ultra: modalità di utilizzo e funzionlità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Dreame L40 Ultra è un concentrato di potenza a cui delegare le pulizie domestiche così da avere casa impeccabile al minimo sforzo.

Innanzitutto si caratterizza per una potente aspirazione a 11.000 Pa capace di catturare qualsiasi tipologia di sporco, anche quello più ostinato. In più, potrai scegliere tra 5 livelli di aspirazione in base alle esigenze del momento, mentre la spazzola TriCut anti-groviglio evita i nodi per una pulizia a mani libere super comoda.

Questo dispositivo vanta anche una spazzola laterale che si solleva e si estende per rimuovere lo sporco negli angoli delle pareti e intorno alle gambe dei mobili, ottenendo risultati impeccabili. Tra l’altro il robot protegge tappeti e moquette dalla contaminazione da sporco secco o umido durante il passaggio da tappeti a superfici dure.

Nella promozione è inclusa la stazione di pulizia che è in grado di pulire contemporaneamente i moci e il vassoio di lavaggio con acqua calda a 65 °C, riducendo al minimo le macchie e la diffusione degli odori.

