Risparmia PIU' DI 400€ sul Samsung Galaxy S23 con il DOPPIO SCONTO Amazon

Devi rinnovare il tuo smartphone e non sai quale modello scegliere? Senza ombra di dubbio ti consigliamo il Samsung Galaxy S23, oggi disponibile su Amazon a soli 629 euro grazie ad uno sconto bomba del 30% a cui aggiungere un codice promo di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è eccezionale, non fartela sfuggire!

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S23

Il Samsung Galaxy S23 ti permette di fare tutto grazie all’AI: puoi modificare facilmente le tue foto, ottenere una traduzione in tempo reale durante le chiamate, convertire le note vocali in testo e riassumerle, cercare informazioni come mai prima d’ora e tanto altro ancora!

I tuoi scatti saranno impeccabili grazie alla fotocamera grandangolare da 50 MP che lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, in modo da ottenere una foto ad alta risoluzione.

È possibile anche aggiungere la tecnologia Ottimizzazione Dettagli per una qualità più nitida e ingrandire per ottenere ulteriori dettagli. Inoltre l’IA migliorata di Nightography mantiene nitidi i dettagli, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto all’alba.

Per finire il processore rivoluzionario alimenta il tuo smartphone Android per regalarti un migliore streaming di giochi o di video, grazie alla estesa durata della batteria che ti accompagna nelle tue giornate più epiche.

