Risparmia più di 400€ sulla Smart TV Philips con luci LED integrate sul retro

Ti presentiamo uno degli ultimi televisori lanciati sul mercato e che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero da capogiro! Si tratta dello Smart TV Philips Ambilight 4K OLED, al momento disponibile su Amazon a soli 964 euro con uno sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV Philips Ambilight 4K OLED: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Smart TV Philips Ambilight 4K OLED è un dispositivo di ultima generazione che offre un’esperienza cinematografica direttamente a casa tua.

Innanzitutto è l’unico dispositivo che ha luci LED integrate sul retro dello schermo, che reagiscono a ciò che guardi, lasciandoti immergere in un alone di luce colorata. In questo modo la TV sembra più grande e ti trascina in profondità in qualsiasi contenuto tu stia guardando.

Un’altra caratteristica importante del televisore è il suo processore Philips P5 con IA che è in grado di creare immagini reali con IA deep-learning offrendoti colori ricchi e movimento fluido: ti sentirai sempre al centro dell’azione e sarai protagonista dei film o dei tuoi videogiochi preferiti.

Inoltre questo modello dispone della piattaforma TITAN OS che ti offre una serie infinita di servizi streaming così da poter godere di qualsiasi contenuto ogni volta che vuoi in modo ottimale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.