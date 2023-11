Rivoluziona il tuo gaming con questo controller in OFFERTA compatibile con Nintendo Switch

Questo controller switch wireless CuleedTec è compatibile con la console Nintendo Switch / Switch Lite /Switch OLED e il PC con sistema operativo Windows tramite cavo USB. Ora è in offerta e lo pagherai solo 25,99 euro con lo sconto del 7%! Potrai anche comprarlo come regalo di Natale, dato che Amazon ha prorogato la restituzione entro il 31 gennaio 2024.

Controller wireless CuleedTec: le caratteristiche

Il CuleedTec switch pro controller supporta 6-Axis Gyro, i doppi motori a shock, i doppi joystick analogici e la funzione turbo. Il feedback tramite shock ti offre un’esperienza di gioco avvincente. Il rilevamento dei pulsanti super sensibile offre un’esperienza di gioco accurata. Le doppie levette analogiche forniscono un controllo preciso del movimento. Con 3 velocità TURBO: 5/12/20 scatti / s, ti rende più facile giocare ai giochi arcade o d’azione. CuleedTec controller wireless per switch dotato di Bluetooth V3.0 e tecnologia anti-interferenza, può connettersi rapidamente e stabilmente con la console dello switch entro 8-10 m. Dopo il primo abbinamento con lo switch, puoi semplicemente premere il pulsante HOME sul controller e si assocerà in automatico.

Il CuleedTec switch joystick ha un design ergonomico e una struttura leggera (0,5lb), che lo rende comodo anche per lunghe ore di gioco continuo. Soprattutto per mani grandi. Batteria al litio incorporata da 500 mAh che consente un tempo di gioco continuo fino a 8-10 ore, il tempo di ricarica completo è di circa 2-3 ore.

