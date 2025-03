Rivoluzione Apple: Il primo iPhone pieghevole arriva (ma il prezzo è da capogiro!)

L’analista Ming-Chi Kuo ha condiviso nuove previsioni sul primo iPhone pieghevole di Apple, suggerendo che l’azienda potrebbe lanciare il dispositivo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Secondo le sue fonti, Apple adotterà un design a libro, simile a quello dei pieghevoli di Samsung, con un ampio display interno da circa 7,8 pollici e un display esterno più compatto da 5,5 pollici.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda lo spessore del dispositivo. Da chiuso, l’iPhone pieghevole dovrebbe misurare tra 9 e 9,5 mm, mentre aperto si ridurrebbe a circa 4,5-4,8 mm. Per garantire robustezza e leggerezza, Apple utilizzerà una scocca in lega di titanio, mentre la cerniera sarà realizzata con una combinazione di acciaio inossidabile e titanio, assicurando una maggiore durabilità rispetto alle soluzioni attuali.

Dal punto di vista fotografico, il dispositivo sarà equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore e una fotocamera frontale, progettata per funzionare sia in modalità piegata che aperta. Un altro dettaglio interessante riguarda la sicurezza biometrica: per ridurre l’ingombro interno, Apple potrebbe rinunciare al Face ID, optando per un sensore Touch ID integrato nel pulsante laterale.

Il prezzo di questo iPhone pieghevole sarà molto elevato, probabilmente superiore ai 2.000 dollari e forse vicino ai 2.500 dollari. Apple punterà a una nicchia di utenti fedeli, disposti a investire in un prodotto premium, a condizione che l’esperienza d’uso e la qualità costruttiva siano all’altezza delle aspettative.