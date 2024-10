Robot 2-in-1 ECOVACS a 300€ in meno: offerta esclusiva solo su Amazon

Hai poco tempo per le pulizie domestiche? Abbiamo la soluzione che fa per te! Delega tutto al Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30S, oggi disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto bomba del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30S: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30S è dotato della tecnologia TruEdge che garantisce una pulizia di bordi e angoli con una precisione senza pari. Nello specifico, utilizzando un braccio sospeso e algoritmi avanzati, può raggiungere una precisione di 1 mm e migliorare significativamente la copertura del 99% nelle aree difficili da raggiungere.

Inoltre questo modello vanta una potenza di aspirazione fino a 11.000 Pa, azionata da un motore innovativo e da una tecnologia del flusso d’aria, per una pulizia dei tappeti ottimale.

Nella promozione è inclusa la stazione OMNI All-in-One che supporta il lavaggio del mocio con acqua calda a 70 ℃, lo svuotamento automatico, il riempimento automatico dell’acqua e l’asciugatura ad aria calda. Questo garantisce un’igiene impeccabile in ogni angolo di casa, anche nei punti più nascosti.

Anche la modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto è possibile utilizzare i comandi vocali (“OK YIKO”) o un semplice tocco del piede per avviare la pulizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.