Robot Aspirapolvere 2-in-1 Roborock: risparmia 110€ con il coupon sconto Amazon

Delega le pulizie di casa a questo dispositivo di ultima generazione e che oggi puoi acquistare ad un prezzo stracciato! Parliamo del Robot Aspirapolvere Roborock Q7 Max, al momento disponibile su Amazon a soli 289 euro grazie ad un coupon di sconto di 110 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Roborock Q7 Max: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Roborock Q7 Max è un vero e proprio concentrato di potenza che rendere facili e veloci le pulizie di casa.

Si contraddistigue dagli altri modelli per la sua incredibile potenza di aspirazione massima di 4200 Pa grazie alla quale il robot riesce a sollevare facilmente detriti e peli di animali domestici dai pavimenti, li trascina dalle fessure e li estrae dai tappeti. Inoltre, quando rileva un tappeto, aumenta automaticamente l’aspirazione al massimo per una pulizia profonda ed impeccabile.

Oltre ad aspirare, questo dispositivo può lavare contemporaneamente per catturare la polvere sottile così da assicurare un’igiene assoluta in ogni angolo. In più, grazie alle 30 opzioni di livello di flusso dell’acqua, puoi regolare il flusso per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia.

Per finire, il robot consente di creare una mappa 3D della tua casa per ottenere un percorso di pulizia ottimale, aggiungendo addirittura mobili e persino selezionando i materiali del pavimento in ogni stanza.

Oggi il Robot Aspirapolvere Roborock Q7 Max è disponibile su Amazon a soli 289 euro grazie ad un coupon di sconto di 110 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.