Robot Aspirapolvere LEFANT a 240€ in meno: sconto assurdo del -62%

Questo robot super potente ti svolterà la vita in casa rendendo semplicissime le faccende domestiche! Parliamo del Robot Aspirapolvere LEFANT M320, oggi disponibile su Amazon a soli 149 euro con un mega sconto del 62%.

Questo vuol dire che potrai pagarlo meno della metà, risparmiando addirittura 240 euro sul prezzo di listino. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere LEFANT M320: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere LEFANT M320 si contraddistingue per una fortissima potenza di aspirazione di 6000 Pa che permette di raccogliere tutta la polvere, peli di animali domestici, briciole e detriti vari su più superfici come pavimenti in legno, tappeti a pelo corto, moquette e così via.

Utilizza una tecnologia di ultima generazione che permette di rilevare con precisione la distanza degli ostacoli e prevenire le collisioni, rendendo la pulizia impeccabile anche intorno ai mobili e sotto il divano.

Inoltre il dispositivo è dotato di una modalità 3-in-1 quindi è in grado di spazzare, aspirare e pulire casa allo stesso tempo. Nello specifico, la parte inferiore del supporto magnetico per scopa ha un design a nido d’ape per catturare facilmente capelli e polvere, facendoli assorbire efficacemente dal panno e impedendo loro di cadere di nuovo.

Per finire, una caratteristica unica del robot è il suo design visivo trasparente che ti consente di conoscere bene la situazione del contenitore della polvere e pulirlo solo quando è necessario.

