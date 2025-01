Robot Aspirapolvere Lefant: con il coupon eBay lo porti a casa a soli 74€

Hai poco tempo per occuparti delle faccende domestiche? La soluzione più adatta a te è il Robot Aspirapolvere Lefant! Oggi lo trovi su Amazon a soli 74 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo PIT10PERTE25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, a questo prezzo gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Lefant: specifiche tecniche e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lefant è un concentrato di potenza in grado di supportarti nelle pulizie domestiche così da godere di una casa splendente senza il minimo sforzo.

In primis si contraddistingue per una potenza di aspirazione da 2200Pa che permette di ottenere risultati impeccabili su qualsiasi tipologia di pavimento, eliminando anche le macchie più ostinate. In più, ha un design davvero ridotto e bassissimo per consentire la pulizia in ogni angolo, anche sotto mobili, divani e letti.

La sua modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie alla compatibilità con Alexa che permette di sfruttare dei semplici comandi vocali per azionarlo e guidarlo ovunque.

Inoltre, utilizzando l’app Lefant, potrai monitorarlo anche da remoto e scegliere a distanze tra le diverse modalità di pulizia e i vari livelli di potenza in base alle tue esigenze del momento. Nello specifico hai a disposizione le seguenti modalità: pulizia organizzata, pulizia casuale, pulizia spot, pulizia lungo il muro, pianificare la pulizia, pulizia manuale.

