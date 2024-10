Robot Aspirapolvere: RIBASSO SHOCK del 63% (solo 99€ per poco tempo)

Il LEFANT Robot Aspirapolvere M210P è un dispositivo di pulizia progettato per rendere più agevole e efficiente la pulizia della casa. Grazie alla sua potente aspirazione da 2200Pa, è in grado di rimuovere efficacemente polvere, capelli e peli di animali domestici dai pavimenti, garantendo una pulizia profonda. Il robot è dotato di sei modalità di pulizia, permettendo una maggiore personalizzazione in base alle esigenze domestiche, sia su superfici dure che su tappeti. Con un’autonomia di 120 minuti, il M210P è in grado di coprire ampie aree senza dover essere ricaricato frequentemente.

Un altro punto di forza di questo robot aspirapolvere è la sua versatilità nei controlli. Può essere gestito tramite Wi-Fi, app mobile o telecomando, offrendo flessibilità nell’uso e consentendo di programmare pulizie anche a distanza. Il design compatto e sottile permette al dispositivo di muoversi agilmente sotto i mobili e in spazi stretti, rendendolo perfetto per chi cerca un’opzione pratica e autonoma per la pulizia quotidiana.

