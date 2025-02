Robot Aspirapolvere Roborock S8: con il doppio coupon lo paghi 200€ in meno

Preparati a delegare tutte le pulizie domestiche ad un unico dispositivo super versatile e potente! Si tratta del Robot Aspirapolvere Roborock S8 MaxV Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 1.099 euro grazie ad un coupon di 135 euro ed un ulteriore ribasso del 5% da ottenere applicando il codice promo S8MAXVULTRA al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile del doppio sconto, è davvero eccezionale!

Tutte le funzionalità del Robot Aspirapolvere Roborock S8 MaxV Ultra

Il Robot Aspirapolvere Roborock S8 MaxV Ultra offre una pulizia eccezionale su tutti i tipi di pavimento grazie alla sua enorme potenza di aspirazione HyperForce di 10.000 Pa che lavora in combinazione con la spazzola DuoRoller Riser dotata di raschietti nascosti per evitare grovigli di capelli.

Questo dispositivo, inoltre, assicura una copertura totale totale di tutti i pavimenti sfruttando la spazzola laterale FlexiArm Design che si estende automaticamente per raggiungere i punti più stretti e pulire intorno ai mobili irregolari. Inoltre il suo Extra Edge Mop ruota a 185 giri al minuto così è in grado di eliminare qualsiasi tipologia di sporco, anche quello più ostinato.

Allo stesso tempo, il robot è dotato di una luce strutturata 3D avanzata e di una telecamera RGB che lavorano insieme per rilevare fino a 73 oggetti: in questo modo è in grado di superare gli ostacoli senza problemi, garantendo una pulizia ininterrotta ed impeccabile.

