Robot Aspirapolvere: SCONTI e PREZZI FOLLI solo per oggi su Amazon

Acquistare un Robot Aspirapolvere significa semplificare il tuo lavoro in casa e lasciare che lo faccia lui. Ovviamente, però, dobbiamo saper scegliere quello giusto che riesca a pulirci casa in maniera efficiente ed efficace. Oggi abbiamo deciso di semplificarti il lavoro e di permetterti di acquistare i prodotti migliori che oggi trovi in super sconto su Amazon. Andiamoli a scoprire di seguito.

Robot Aspirapolvere: scegline uno tra questi 5 e non te ne pentirai!

Lefant con 2200 Pa: oggi questo fantastico prodotto è disponibile con un’offerta a tempo da sfruttare subito. Incorpora la tecnologia Freemove 3.0, capace di individuare le scale per evitare di cadere e di regolare il percorso evitando ogni ostacolo. È ottimizzato per pulire i tappeti: una volta rilevati, procederà con la massima aspirazione possibile. Ancora per poche ore lo trovi su Amazon col 57% di sconto a 99,99€.

Lefant Lavapavimenti: un altro ottimo prodotto di LEFANT si fa spazio nella nostra lista. Rispetto a quello precedente, ha un design estetico che ricorda i dispositivi di fascia alta, dispone di tecnologia di rilevamento elettronico 6D con 11 sensori elettronici che prevengono ogni tipo di urto o caduta e può anche lavare i pavimenti, rimuovendo il pavimento pulito e privo di piccole macchie. Acquistalo subito prima che lo sconto del 46% sparisca e paga solamente 109,99€.

LEFANT con 5000 Pa: continuiamo con un altro prodotto LEFANT, stavolta più potente dei precedenti due. Ha un design super sottile ed ha un’autonomia totale di 250 minuti consecutivi. Riesce ad aspirare con forza ogni tipo di sporcizia presente a terra coprendo un’area pari a 200 metri quadrati. Inoltre, dispone di funzioni avanzate personalizzabili e di controllo intelligente mediante app dedicata. Lo trovi su Amazon col 47% di sconto al prezzo finale di 139,99€.

LEFANT con Mappatura e Lavapavimenti: ultimo prodotto di LEFANT è il robot aspirapolvere con Mappatura M1 con scopa che utilizza la tecnologia LiDIAR per scansionare e salvare una mappa della stanza dove è posto, il tutto grazie all’AI integrata all’interno. Il serbatoio dell’acqua è particolarmente capiente, con 160 ml d’acqua per poter lavare efficacemente i pavimenti, potendo inoltre regolare i flussi d’acqua su tre livelli, stessa cosa per la capacità di aspirazione. Con l’ottimo sconto del 55%, ancora per pochissime ore lo paghi 179,99€.

HONITURE G20 Pro: questo robot aspirapolvere ha una potenza di aspirazione di 4500 Pa e una capacità da 3200 mAh, garantendo un’autonomia di 180 minuti. Spazza, aspira e lava combinando intelligentemente le tre funzioni e riesce a ricoprire un’area completa di 200 metri quadrati. Evita di pulire gli stessi punti già toccati e aumenta l’efficienza di pulizia del 50%, con 23 sensori che riconoscono gli ostacoli ed eliminano la possibilità di urti. Oggi lo paghi 161,99€ grazie al 5% di sconto.

