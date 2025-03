Robot da Cucina Multifunzione Moulinex a 300€ in meno: offerta limitatissima

Vuoi sbizzarrirti in cucina e sperimentare nuovi piatti e ricette? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Robot da Cucina Multifunzione Moulinex, oggi disponibile su Amazon 699 euro con un mega sconto del 30% lanciato in occasione della Festa delle Offerte di Primavera.

In questo modo potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Robot da Cucina Multifunzione Moulinex: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Robot da Cucina Multifunzione Moulinex permette di preparare piatti in modo facile e veloce grazie alla potenza da 1550 W e alla grande capienza del recipiente da 4.5 litri.

Questo modello è dotato di ben 14 programmi automatici grazie ai quali potrai cucinare, bollire, cuocere a vapore, rosolare, mescolare, impastare e montare con un semplice tocco dello schermo. Inoltre potrai sfruttare anche la modalità manuale per impostare durata, temperatura e velocità a tuo piacimento.

Tra l’altro, avrai a disposizione una lista illimitata di ricette che si aggiorna ogni mese direttamente sul touchscreen così da poter stupire ogni volta parenti ed amici con piatti sempre nuovi ed originali. Allo stesso tempo, utilizzando la funzione “Nel mio frigo”, puoi anche inserire manualmente i tuoi ingredienti e il loro peso per consultare ricette personalizzate.

Nella promozione sono inclusi ben cinque accessori per risultati perfetti con ogni preparazione: Tritatutto, Lama per Impastare/Macinare, Frusta, Mixer e Cestello Vapore.

