Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere ECOVACS a 300€ in meno con un super sconto

Vorresti una casa impeccabile ma hai poco tempo per le pulizie domestiche? Allore delega tutto al Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 699 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30S: tutte le funzionalità

Il Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30S è un vero e proprio concentrato di potenza che ti svolterà letteralmente la vita in casa.

La sua caratteristica di spicco è la tecnologia TruEdge che permette di pulire in maniera impeccabile bordi e angoli con una precisione senza pari. Nello specifico, utilizza un braccio sospeso e algoritmi avanzati per migliorare significativamente la copertura del 99% nelle aree difficili da raggiungere così da ottenere un’igiene davvero perfetta dappertutto.

Per di più, la tecnologia ZeroTangle è progettata per evitare grovigli di peli sia umani che animali così da ridurre al minimo la manutenzione e garantire una pulizia regolare, continua ed efficiente.

Non è da meno l’innovativa stazione OMNI All-in-One che supporta il lavaggio del mocio con acqua calda a 70 ℃, lo svuotamento automatico, il riempimento automatico dell’acqua e l’asciugatura ad aria calda. Inoltre, il robot dispone anche di sensori intelligenti che identificano le aree molto sporche, attivando il rilavaggio del panno e quindi il lavaggio del pavimento per una pulizia garantita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.