Robot LEFANT M1: navigazione avanzata e pulizia efficace a prezzo ridotto

Scopri il robot aspirapolvere e lavapavimenti LEFANT M1, una soluzione tecnologica avanzata che si distingue per efficienza e versatilità, ora proposto con uno sconto significativo. Disponibile a 169,99€, il prezzo attuale rappresenta un ribasso importante rispetto ai 399,99€ di listino, offrendo un’opportunità interessante per chi cerca un dispositivo completo per la pulizia domestica.

LEFANT M1: ecco perché comprarlo

Il LEFANT M1 integra una serie di tecnologie avanzate, tra cui la navigazione LDS basata su tecnologia LIDAR, che consente di mappare con precisione l’ambiente domestico e pianificare percorsi ottimizzati per una pulizia accurata. Grazie alla batteria al fosfato di ferro da 4000 mAh, il dispositivo è in grado di operare per 150 minuti consecutivi, coprendo fino a 150 metri quadrati con una sola carica.

Uno degli aspetti distintivi del dispositivo è il controllo intelligente. Attraverso un’app dedicata, compatibile con reti Wi-Fi 2,4 GHz, è possibile gestire ogni aspetto della pulizia: dalla programmazione degli orari alla definizione di aree da evitare. L’integrazione con Alexa e Google Home aggiunge la comodità dei comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e personalizzabile.

Dal punto di vista delle prestazioni, il robot offre una potenza di aspirazione di 4000 Pa, ideale per affrontare sporco di varia natura, inclusi peli di animali domestici e polvere fine. Il sistema di lavaggio è altrettanto efficiente, grazie a un serbatoio d’acqua da 160 ml e una pompa peristaltica regolabile su tre livelli, per garantire una distribuzione uniforme dell’umidità sui pavimenti.

La confezione include una dotazione completa di accessori: docking station, contenitore combinato, filtri HEPA di ricambio, spazzole laterali e strumenti per la manutenzione. Il tutto è supportato da una garanzia di due anni e un servizio clienti attivo 24 ore su 24, per un’assistenza sempre disponibile.

LEFANT M1 rappresenta una scelta equilibrata per chi cerca un dispositivo che combini tecnologia avanzata, efficienza e praticità, il tutto a un prezzo competitivo di soli 169,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.