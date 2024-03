Rowenta RR8587 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, fa tutto lui ed è SCONTATISSIMO

Rowenta RR8587 X-Plorer Serie 75 S+ è un robot aspirapolvere progettato per farvi sedere sul divano e non fare nulla, mentre lui fa tutto! No, non è una battuta, è vero. Rowenta RR8587 Robot non avendo le gambe non può spolverare i ripiani più alti, ma quello che fa, aspira e lava, lo fa benissimo! Grazie a tutta una serie di tecnologie e funzioni avanzate che lo rendono la perfetta incarnazione del termine smart. Potrebbe essere il miglior amico dell’uomo dopo il cane, non sporca, anzi pulisce e soprattutto grazie ad Amazon è anche super scontato: MENO 41%, il prezzo di listino si riduce alla grande, da 750 euro passa a 441 euro! Una bella sforbiciata pari a 309 euro!

Fa tutto lui!

Una delle caratteristiche principali di Rowenta RR8587 X-Plorer Serie 75 S+ è la sua capacità di navigazione intelligente. Grazie al sistema di mappatura laser è in grado di rilevare gli ostacoli presenti nell’ambiente domestico e di creare una mappa dettagliata della casa. Questo gli consente di pianificare un percorso di pulizia ottimale, assicurandosi di coprire ogni area e angolo della casa.

Rowenta RR8587 X-Plorer Serie 75 S+ è dotato poi di una potente tecnologia di aspirazione che garantisce la rimozione efficace dello sporco e della polvere da ogni tipo di superficie. Per garantire una pulizia ancora più efficiente, Rowenta RR8587 X-Plorer Serie 75 S+ è in grado di rilevare automaticamente le aree più sporche e concentrarsi su di esse, per pulirle a fondo.

Essendo un dispositivo smart Rowenta RR8587 X-Plorer Serie 75 S+ tramite app possiamo controllarlo da remoto, programmare la pulizia in base alle proprie esigenze e ricevere notifiche in tempo reale sullo stato del lavoro in corso.

E sempre da app possiamo anche impostare quanto, come e dove lavare i pavimenti, cosa questa decisamente non banale, visto che tra tappeti e parquet le case non hanno la possibilità di una lavaggio uniforme senza fare danni. Davvero utile in tal senso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.