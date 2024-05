Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti: 2 in 1 col prezzo praticamente dimezzato

Roborock Q5 Pro+ Aspirapolvere e Lavapavimenti è l’elettrodomestico ideale per tutti coloro che vogliono avere una casa sempre pulita, ma non hanno tempo di fare estese pulizie. D’altronde se c’è qualcosa che può farlo per noi, sempre e in maniera estensiva, perché non provare? Questo robot ha funzioni avanzate davvero comode, vi permette di stare comodamente stravaccati sul divano e godervi una casa sempre pulita. In tal senso lo sconto è molto allettante: MENO 46%! Il prezzo crolla, viene quasi dimezzato: da 549 euro a 299 euro! Un ribasso di ben 250 euro! Bando alla fatica in casa! Ci pensa Roborock Q5 Pro+ Aspirapolvere e Lavapavimenti!

Io mi riposo e il robot pulisce

Dotato di un’aspirazione da 5500Pa, Roborock Q5 Pro+ aspira efficacemente polvere, sporco e peli di animali domestici, anche dai tappeti più spessi. La spazzola DuoRoller, con le sue setole in gomma e silicone, cattura anche i detriti più fini, garantendo una pulizia davvero efficiente e impeccabile, anche nei punti meno facili da raggiungere.

Il sistema di navigazione LiDAR PreciSense crea mappe dettagliate della casa, permettendo al robot di muoversi con precisione e di evitare ostacoli come mobili, cavi e scale. La tecnologia ReactiveAI+ riconosce inoltre i tappeti e regola automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia ottimale.

Roborock Q5 Pro+ è un dispositivo 2in1: oltre ad aspirare, può anche lavare i pavimenti grazie al serbatoio d’acqua e al panno in dotazione. Il flusso d’acqua è regolabile su tre livelli per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia.

Inutile dire che essendo Roborock Q5 Pro+ super smart, grazie alla app è possibile controllare il robot da remoto, pianificare le pulizie, impostare zone vietate e aree di pulizia personalizzate, monitorare lo stato di avanzamento della pulizia e molto altro.

